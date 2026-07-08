Barton 1792 Distillery mit zwei neuen Releases, einer davon im Global Travel Retail

Die in Bardstown, Kentucky ansässige Barton 1792 Distillery hat zwei neue Whiskeys angekündigt, darunter den ersten Straight Rye, den die Brennerei jemals veröffentlicht hat.

Der 1792 Kentucky Straight Rye Whiskey wird mit 100 Proof, also 50% vol. Alkoholstärke, abgefüllt und soll ab sofort eine jährliche Veröffentlichung werden. Dieser Straight Rye ist für eine Veröffentlichung in den USA vorgesehen, aber nachdem die Marke durchaus exportorientiert ist, könnte der 1792 Kentucky Straight Rye Whiskey in Folge unter Umständen auch bei uns erscheinen. In den USA kostet er 39,99 Dollar.

Die Tasting Notes versprechen gewürztes Fruchjelly und warme Backgewürze in der Nase, gefolgt von Roggenwürze, Molasse und Zimtschnecken am Gaumen.

Weltweit zu haben wird der zweite neu vorgestellte Whiskey sein: Der mit 61,2% vol. Alkoholstärke abgefüllte 1792 XV ist ein 15 Jahre alter Kentucky Straight Bourbon Whiskey, der in ausgekohlten Virgin Oak Fässern reifte. Er ist für ausgesuchte Outlets im Global Travel Retail vorgesehen und kostet 249,99 Dollar. Er ist auch der älteste bislang abgefüllte Bourbon der Barton 1792 Distillery.

In seinen Tasting Notes liest man von süßem Cola, Lederextrakt und Vanilleextrakt in der Nase, am Gaumen soll er Kakao und dunkle Kirschen bieten.

Tyler Smith, Brand Director der Brennerei, sagte zm Launch:

“Refining and reimagining our whiskey-making process has opened the door to new flavour possibilities. With these releases, we continue to grow the 1792 brand, building on our nearly 150-year legacy while expanding the portfolio in ways that excite both long-time fans and new whiskey enthusiasts.”

Und der Master Distiller, Ross Cornelissen, fügte dem hinzu:

“We felt the rye reached its peak at 100 proof. Here, the whiskey showcases a seamless integration of rye spice, oak and yeast influence. Many seasoned bourbon drinkers turn to rye when they’re ready to explore something new. With 1792 Bourbon’s high-rye mash bill, this release offers fans a familiar spice profile with a distinctive rye character.”