Einen limitierten, 10 Jahre alten Tennessee Sour Mash Whiskey stellen heute Whisky.de und der unabhängige Abfüller Wu DRAM Clan vor. Die ersten 5 Jahre seiner Reifezeit verbrachte er im US-amerikanischen Süden. Anschließend reifte er noch weitere 5 Jahre in Deutschland. Hier wurde er auch in diesem Monat abgefüllt, in Fassstärke mit 57,7 % Vol. und ohne Kühlfiltration.

Erhältlich ist dieses Bottling bei Whisky.de, alle Informationen erfahren Sie in der Aussendung, die wir erhalten haben:

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Tennessee trifft Europa: 10 Jahre Tennessee Sour Mash Whiskey exklusiv für Whisky.de

Kehl, Seeshaupt, 18.08.2026 | Whisky.de und der unabhängige Abfüller Wu DRAM Clan präsentieren einen außergewöhnlich limitierten Tennessee Sour Mash Whiskey: zehn Jahre alt, mit 57,7 % vol. in Fassstärke abgefüllt und auf lediglich 90 Flaschen limitiert.

Destilliert wurde der Whiskey im Februar 2016 in Tennessee. Seine ersten fünf Jahre verbrachte das Fass unter den klimatischen Bedingungen des amerikanischen Südens, bevor es nach Europa kam und hier weitere fünf Jahre reifte.

Eine Spur führt nach Cascade Hollow

Tennessee zählt zu den traditionsreichsten Whiskey-Regionen der USA. Sour Mash, neue ausgebrannte amerikanische Eiche und die Tradition des Charcoal Mellowing haben hier einen ganz eigenen Whiskey-Stil hervorgebracht.

Die Brennerei hinter dieser Abfüllung bleibt ungenannt. Einen deutlichen Hinweis liefert allerdings das Label: Wer sich mit Tennessee Whiskey auskennt und Cascade Hollow nahe Tullahoma erkennt, dürfte schnell eine Idee haben, wo die Geschichte dieses Fasses begann.

Nach insgesamt zehn Jahren zeigt sich der Whiskey nicht mehr jung und ungestüm, sondern kraftvoll, ausgewogen und komplex. Abgefüllt wurde er im August 2026 von Wu DRAM Clan mit 57,7 % vol. in Fassstärke und ohne Kühlfiltration.

„Wir konnten uns früh genug schöne Bestände aus Tennessee sichern, die jetzt nach und nach ins richtige Alter kommen. Diese Whiskeys sind nicht mehr jung und wild, sondern mittlerweile ausgewogen und unglaublich komplex. Eine tolle Abfüllung im richtigen Alter zu einem wunderbaren Kurs für Genießer!“ Sebastian Jäger, Wu DRAM Clan

Die Fakten

Tennessee Sour Mash Whiskey – Whisky.de Exklusiv

Destilliert: Februar 2016

Abgefüllt: August 2026

Alter: 10 Jahre

Reifung: 5 Jahre Tennessee / 5 Jahre Europa

Alkoholgehalt: 57,7 % vol.

Single Cask / Cask Strength

Nicht kühlgefiltert

Abgefüllt von Wu DRAM Clan

Limitiert auf 90 Flaschen

Exklusiv erhältlich bei Whisky.de

https://www.whisky.de/shop/artikel/Tennessee-Sour-Mash-Whiskey-Whisky-de-Exklusiv-10J-2016-2026.html