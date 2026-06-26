Bei der längsten und größten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten ist das Ende der Vorrunde langsam in Sicht. Zu diesem WM-Turnier erschienen unterschiedliche WM-Whisky-Editionen, teils speziell zu ganz bestimmten Begegnungen, die nun bereits gespielt sind.

Whisky.de, der Treffpunkt feiner Geister, bietet ausgewählte World-Cup-Editionen jetzt mit attraktiven Preissenkungen an. Welche dies sind, erfahren Sie in der Aussendung, die wir von Whisky.de erhalten haben:

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Fußball-WM 2026: Passende und exklusive Whisky-Sondereditionen jetzt im Preis gesenkt bei Whisky.de!

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 standen zahlreiche limitierte Whisky-Abfüllungen ganz im Zeichen der internationalen Begegnungen auf dem Spielfeld. Da die entsprechenden Partien inzwischen ausgetragen wurden, bietet der Treffpunkt feiner Geister ausgewählte World-Cup-Editionen jetzt mit attraktiven Preissenkungen an, die zum Großteil sogar nur bei Whisky.de erhältlich sind.

Zu den Abfüllungen mit Preissenkung gehören:

Wolfburn World Cup 2026 Edition – Scotland v Morocco 8 Jahre

Wolfburn World Cup 2026 Edition – Scotland v Haiti 10 Jahre

Wolfburn World Cup 2026 Edition – Scotland v Brazil 12 Jahre

Wolfburn World Cup 2026 Edition Set mit allen drei Spielpaarungen

Glenrothes WM 2026 Edition 11 Jahre 2011

Ben Nevis Tartan Army 11 Jahre 2026

Die limitierten Abfüllungen von Wolfburn sind exklusiv bei Whisky.de erhältlich und wurden speziell anlässlich der jeweiligen WM-Partien aufgelegt. Der Ben Nevis Tartan Army ist eine besondere Abfüllung, welche die schottischen Fußball-Fans ehrt, die zahlreich nach Amerika reisten, um die schottische Nationalmannschaft zu unterstützen. Auch exklusiv bei Whisky.de als WM-Edition erhältlich ist der Glenrothes 11 Jahre, der als ehemalige Clubflasche nun zum Sammeln als Fußball Ausgabe veröffentlicht wurde.

Nach dem Abschluss der Fußball-Begegnungen rückt nun der Sammler- und Genusswert in den Vordergrund, also ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für Whisky-Liebhaber, sich diese besonderen und exklusiven Editionen zu attraktiven Preisen zu sichern.

Ob als Erinnerung an die Fußball-WM 2026, als Ergänzung der eigenen Sammlung oder einfach als charaktervoller Single Malt: die limitierten Sonderabfüllungen verbinden schottische Whiskytradition mit einem besonderen sportlichen Anlass. Da es sich um limitierte Editionen handelt, sind sie nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen sowie die reduzierten WM-Editionen finden Interessierte im Onlineshop von Whisky.de und sind auch NUR dort bestellbar!

Hier geht’s zu den Abfüllungen: https://www.whisky.de/shop/wm2026/

Über Whisky.de

Die Whisky.de GmbH & Co. KG mit Sitz in Seeshaupt am Starnberger See ist Deutschlands führender Onlineshop für Whisky und Spirituosen. Seit 1993 bietet Whisky.de eine große Auswahl an Whiskys aus Schottland, Irland, den USA und der ganzen Welt. Mit Eigenabfüllungen, Verkostungsvideos, einem umfassenden Wissensangebot und exklusiven Clubaktionen begeistert Whisky.de Einsteiger und Kenner gleichermaßen.

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