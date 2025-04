Loch Lomond mit Golden Week Aktion

Die Loch Lomond Distillery blickt ein goldenes Jahr zurück. Nach dem die Brennerei bereits 2023 zur „Most Awarded Distillery“ gekürt wurde, erhielt sie erneut mehr Auszeichnungen, als jede andere Scotch Whisky Marke, und konnte 2024 diesen Erfolg wiederholen. Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft als Vertriebspartner feiert diesen Erfolg mit einer Loch Lomond Golden Week Aktion. Die Aktion findet ab dem 22. April auf Whisky.de statt, und Sie können sich über attraktive Aktionspreise freuen.

Loch Lomond zelebriert ein goldenes Jahr und feiert damit einen Meilenstein, da die Brennerei erneut zur „Most Awarded Distillery 2024“, nach ihrer ersten Auszeichnung 2023 gekürt wurde. Loch Lomond erhielt 2024 erneut mehr Auszeichnungen, als jede andere Scotch Whisky Marke und krönt damit ein außergewöhnliches Jahr. Um dieses besondere Jahr zu zelebrieren, möchten wir mit Ihnen die Loch Lomond mit attraktiven Aktionen feiern. Die Aktion findet ab dem 22. April auf Whisky.de statt und man kann sich über attraktive Aktionspreise freuen.

Warum wird gefeiert?

“Winning Distillery of the Year and earning over 50 awards is something everyone at Loch Lomond is incredibly proud of. But whisky is meant to be shared, and our greatest joy is seeing more people enjoy our unique style. Golden Week is our way of inviting whisky lovers everywhere to raise a glass. The best way to understand what makes Loch Lomond Whiskies special is to taste it.”

MICHAEL HENRY, MASTER BLENDER