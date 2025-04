Serge verkostet: Unabhängige Balblair

Die Highland-Brennerei Balblair ist bekannt für ihren fruchtigen Single Malt, den die Brennerei in einem kleinen und feinen Portfolio präsentiert. Auch unabhängige Abfüller greifen bei diesem Whisky gerne zu, gleich vier Indie-Bottlings stellt Serge Valentin heute in seiner Verkostung vor. Die zwei aktuellen Abfüllungen von Living Souls und Valinch & Mallet werden begleitet von einem Balblair-Duo, das 2011 und 2008 bei den Friends of Malt und der Villa Konthor in die Flaschen kamen. Insgesamt eine gut bis sehr gut bewertete Session:

Abfüllung Punkte

Balblair 10 yo (46%, Living Souls, ex-Limousin oak Cognac finish, 2024) 83 Balblair 12 yo 2011/2024 (53.4%, Valinch & Mallet, Young Masters Edition, 2nd fill oloroso, cask #800197, 331 bottles) 88 Balblair 20 yo 1990/2011 (54.2%, Friends of Malt, finished in Port Charlotte cask) 86 Balblair 18 yo 1990/2008 (58.7%, Villa Konthor) 85