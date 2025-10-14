Dienstag, 14. Oktober 2025, 14:22:52
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei Balblair

Zwei Indie Bottlings und eine Destillerie-Abfüllung bilden diese fruchtige Session

Bekannt für und beliebt wegen ihres fruchtigen Single Malts ist die Highland-Brennerei Balblair. Doch nicht alle Bottlings der heutigen Verkostung auf Whiskyfun können diese auch deutlich herausstellen. Einzig dem 18-jährigem Balblair der Riegger’s Selection attestiert Serge Valentin eine Fruchtigkeit, die wunderbar zur Geltung kommt. In seinen Benotungen schlägt sich dies allerdings nicht unbedingt wider. Es ist nicht das Fehlen von Frucht-Noten, das zu diesen Bewertungen führt:

AbfüllungPunkte

Balblair 14 yo 2011/2025 (53.1%, Dràm Mor, PX quarter cask finish, cask #9026, 76 bottles)80
Balblair 18 yo 1990/2008 (58.7%, Riegger’s Selection, hogshead, cask #160)85
Balblair 1999/2016 (48.1%, OB, for Single Malt Club China, cask #1709, 498 bottles)88
