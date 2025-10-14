InchDairnie Distillery plant Stellenabbau

Die in Fife ansässige InchDairnie Distillery gab im November des vergangenen Jahres ihre Ausbau-Pläne bekannt. Zwei neue, weitere Brennblasen sowie drei neue Washbacks sollten die Kapazität von zwei Millionen auf vier Millionen Liter Alkohol pro Jahr erhöhen (wir berichteten). Nun führt die Brennerei allerdings aufgrund der sinkenden weltweiten Nachfrage nach Whisky eine Umstrukturierung ihrer Belegschaft durch, wie die anstehenden Entlassungen umschrieben sind.

Gegenüber The Spirits Business bestätigte Gründer Ian Palmer in einer Erklärung, dass die Brennerei „aufgrund der rückläufigen internationalen Nachfrage nach Whisky“ einen Entlassungsprozess durchführe.

“We have decided to start a process to consider potential redundancies across the business, in order to adapt to the current market conditions we find ourselves in, which represent the new normal for our company. “As we are in the middle of this process, and to be fair to our employees, we don’t intend to comment further at this time, however, the structural changes will ensure we and our brands are set up for continued success for the future”.

Palmer gab nicht bekannt, wie viele Arbeitsplätze der Brennerei, die im Dezember 2025 ihr zehnjähriges Bestehen feiert, gefährdet sind.