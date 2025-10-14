Neu bei Kirsch Import: Turntable Track 7, Puni Arte No.6 und Stauning Smoked R.Y.E. – Sherry Oak

Einen Blended Scotch Whisky aus Schottland, einen Single Malt aus Italien und einen Rye Whisky aus Dänemark finden wir am heutigen Dienstag in den Neuheiten von Kirsch Import.

Hier alle Details:

Ein Toast auf die neue Brennereigeneration:

Turntable Track 7 ist „Born to be Wild“

Benannt nach Steppenwolfs legendärem Hit aus dem Jahr 1968, verleiht Turntable Track 7: Born to be Wild dem dynamischen Charakter einer neuen Brennereigeneration von Schottlands Westküste eine Stimme. Bühne frei für einen torfigen, sherrybetonten Whisky, der ebenso temperamentvoll ist wie sein Namensgeber!

Track 7 harmonisiert Whiskys der modernen Destillerien Ardnamurchan, Lochlea, Isle of Raasay und Nc’nean mit einem Hauch Grain Whisky aus der stillgelegten Port Dundas Distillery. Jeder von ihnen bringt seine typische Note in die Komposition ein: Küstenwinde, die den Duft von Meersalz mit sich tragen, fruchtbare Felder, auf denen gehaltvolles Bio-Getreide wächst, Fermentationszeiten, die weit über das Übliche hinausgehen, um verborgene Geschmacksnuancen zum Vorschein zu bringen.



So steht schließlich ein Mix aus reizvollen Küstenaromen und Marshmallows vom Lagerfeuer mit cremigem Nachklang von Pfirsich und Gerste hinter dem Mikrofon. Wie ihre Vorgänger ist die Limited 2025 Edition bei stimmgewaltigen 53% vol. weder kühlgefiltert noch gefärbt.

Track 7: Born to be Wild – Limited 2025 Edition

Turntable Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung:

Peated Ardnamurchan Single Malt (37%)

Lochlea Single Malt (16%)

Nc’nean Single Malt (15%)

Peated Raasay Single Malt (18%)

Port Dundas Single Grain (14%)

Fasstyp: Sherry Butt, First Fill Bourbon Barrels, Chinkapin Barrel, Refill Bourbon Barrel

53% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Cin cin!

Mit Puni auf den Arte No.6 anstoßen

Puni Arte ist eine Serie limitierter Abfüllungen, mit der sich Italiens erste Whiskydestillerie die Freiheit nimmt, markante italienische Whiskys zu kreieren.



Das Resultat aus regionalen Getreidesorten, schottischem Equipment und Lagerräumen unter wie über der Erde? Individuelle Geschmacksprofile, die die Kunst der italienischen Whiskyherstellung demonstrieren.

Der Puni Arte No.6 ist ein Single Malt Whisky, der sieben Jahre lang in Chardonnay-Fässern aus Südtirol reifte. Chardonnay steht für Eleganz und Vielfalt – und zählt zu den renommiertesten und am häufigsten angebauten weißen Rebsorten weltweit.



Punis Whiskykunstwerk verleiht sie eine Farbe von dunklem Bernstein und ein facettenreiches Profil.



Noten von grünen Äpfeln und süßen Pfirsichen spielen die Hauptrolle, ergänzt durch Orangenschale und einen Hauch von Mandel, zarte Zitrusblüte und Vanille.

Puni Arte No.6 – Limited Edition

The Italian Malt Whisky

7 Jahre

Herkunft: Italien

Fasstyp: Chardonnay Wine Casks

1.315 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

ÜberRYEschung von Stauning:

Dänischer Rauch, geröstetes Roggenbrot & dunkle Frucht

Hervorragenden Roggenwhisky kennt man von Stauning. In Kombination mit Rauch jedoch nicht – bis jetzt! Der Stauning Smoked R.Y.E. leistet bei den Dänen geschmackliche Pionierarbeit und ist zugleich das Erstlingswerk des Stauning Studios.



Wie ein Designstudio erkundet Stauning in diesem kreativen Herzstück der Destillerie die Grenzen der dänischen Whiskyherstellung durch limitierte Auflagen, experimentelle Veredelungen und mutige Ideen.

Zum Beispiel: rauchigen Roggenwhisky. Der Stauning Smoked R.Y.E. wird aus lokal angebautem, bodengemälztem Roggen und Gerste hergestellt und mit dänischem Torf und Heidekraut sanft geräuchert. Er reift in neuen amerikanischen Eichenfässern und wird in Moscatel Sherry Casks veredelt.



Das Ergebnis ist ein weicher Whisky mit subtilen Fruchtnoten, eleganten Blütenaromen und edlem Rauchgeschmack.

Stauning Smoked R.Y.E. – Sherry Oak

Whisky of Denmark

Studio Edition – Limited Release

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: New American Oak Casks, Moscatel Sherry Oak Casks (Finish)

2.500 Flaschen (insgesamt)

53% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt