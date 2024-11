InchDairnie plant Verdoppelung der Produktionskapazität

Die InchDairnie Distillery bereitet sich auf ihren zehnten Geburtstag vor, und gibt einen intensiven Ausbau und eine deutliche Erweiterung bekannt. Die Kapazität soll von zwei Millionen auf vier Millionen Liter Alkohol pro Jahr erhöht werden, und die Umstellung von Erdgas auf 100 % grünen Wasserstoff für die Destillation soll vorbereitet werden.

Die Brennerei plant, zwei neue, weitere Brennblasen sowie drei neue Washbacks zu installieren, diese werden eine rund um die Uhr laufende Produktion der Brennerei ermöglichen. Die Umstellung auf grünen Wasserstoff wird den CO2-Fußabdruck um schätzungsweise 35 % reduzieren. Zusätzlich werden vier Lagerhallen vor Ort gebaut, für weitere 14 ist Land gesichert.

Nachdem sie im Jahr 2023 ihren Ryelaw Whisky veröffentlichten (unseren Bericht über den Release in der Hamburger Whiskyplaza finden Sie hier), kündigt die Brennerei weitere Veröffentlichungen für das nächste Jahr an. Ian Palmer, Gründer und Vorsitzender der InchDairnie Distillery, sagte laut The spirit business:

“The installation of the new infrastructure at the distillery is testament to the quality of spirit that we are producing here in Fife, and have done for a decade.

“Demand from industry partners for our new-make liquid has been high, and the response we have had to our first release, RyeLaw, unveiled last year, has been both satisfying and humbling.”