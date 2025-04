Spirit of Yorkshire Distillery veröffentlicht Filey Bay Heritage – erhältlich bei englischen Kulturerbestätten

Einen interessanten Weg geht die Spirit of Yorkshire Distillery mit ihrem neuen Filey Bay Heritage – diese Sonderabfüllung wird es nur an ca. 45 Kulturerbestätten in England zu kaufen geben, und im Onlineshop der Brennerei (nicht aber in der Brennerei selbst). Von jeder verkauften Flasche geht ein Gewinnanteil an die Erhaltung dieser Kulturstääten (darunter zum Beispiel Stonehenge, Dover Castle oder das Jebwiid House).

Die Destillerie schreibt dazu:

Our ethos is about respecting tradition but doing things our way, so that future generations can enjoy and love the land too. And that is what this release is all about: One of our Conservation Editions, each bottle of Filey Bay ‘Heritage’ sold will help English Heritage to preserve the past and sustain its future.