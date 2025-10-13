Mit Filey Bay „Roots“ präsentiert die englische Spirit of Yorkshire Distillery die erste Abfüllung ihrer neuen Regenerative Editions. Die Abfüllung kombiniert Whiskys aus ehemaligen Bourbonfässern mit gereiften Destillaten aus aufgearbeiteten Rotweinfässern. Sie wird exklusiv nur für den deutschen Markt abgefüllt und ist ab sofort zu einem UVP von knapp 50 € über Schlumberger erhältlich.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir von Schlumberger erhalten haben:

Filey Bay launcht „Roots“

Erste Edition der Regenerative Editions exklusiv für Deutschland.

Spirit of Yorkshire präsentiert mit Filey Bay „Roots“ die erste Abfüllung der neuen Regenerative Editions. Diese Reihe erzählt die Geschichte, wie und warum die Destillerie ihre Whiskys von Grund auf nachhaltig erzeugt. „Roots“ steht für die Wurzeln des Hauses: die Verbundenheit mit Yorkshire seit 1945, Brauerfahrung seit 2003 und die Leidenschaft für das Destillieren seit 2016.

Vom Feld bis in die Flasche bleibt jeder Schritt in der Hand der Destillerie – mit 100 % selbst angebauter, regenerativ bewirtschafteter Gerste und Wasser aus eigener Landwirtschaft.

Die Abfüllung kombiniert Whiskys aus ehemaligen Bourbonfässern mit gereiften Destillaten aus sorgfältig aufgearbeiteten Rotweinfässern. Das Ergebnis ist ein weicher, fruchtiger Single Malt mit Noten von Malz und Keks, cremiger Süße sowie Aromen von Vanilleeis und reifen roten Früchten.

Die beiden Gründer und Inhaber von Spirit of Yorkshire, Tom Mellor (l.) und David Thompson, im eigenen Gerstenfeld

„Roots verkörpert für uns das, was wir als Familie und Farmer schon immer gelebt haben: Bodenständigkeit. Es ist unser Fundament, auf dem wir Whisky machen – ehrlich, nachhaltig und eng verbunden mit dem Land, das uns ernährt“, erklärt David Thompson, Mitgründer und Inhaber von Spirit of Yorkshire Distillery.

Rudolf Knickenberg, CEO von Schlumberger, ergänzt: „Mit Spirit of Yorkshire haben wir einen Partner an unserer Seite, der Nachhaltigkeit konsequent lebt. Das passt perfekt zu unserer Philosophie als Fair and Green-Partner und unterstreicht unsere Haltung, dass großartige Produkte und Verantwortung für die Zukunft untrennbar zusammengehören.“

Filey Bay „Roots“ wird exklusiv nur für den deutschen Markt abgefüllt und ist ab sofort zu einem UVP von knapp 50 € über Schlumberger erhältlich.