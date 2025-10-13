Dienstag, 14. Oktober 2025, 01:12:48
Serge verkostet: Nochmal weitere mysteriöse Malts und Blends

Nochmal neun Whiskys, die mal mehr, mal weniger über ihre Herkunft verraten

Bereits Mitte September stellte Serge Valentin in zwei Sessions (hier und hier) Malts, Blended Malts und Blended Scotch vor, die ihre Herkunft nicht wollen, können oder dürfen. Und aus diesem Grund sich mit einem mal mehr, mal weniger kreativen Fantasienamen schmücken. Heute finden die Sessions auf Whiskyfun ein Fortsetzung, der bald eine weitere folgen soll. Die neun Bottlings in der heutigen Verkostung sind in ihrer Bewertung breit gestreut: Eine Abfüllung überspringt nicht die 80 Punkte, einige bleiben recht knapp unter der 90-Punkte-Marke. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Scallywag ‚Noir‘ (52.8%, Douglas Laing, Speyside blended malt, 2025)85 
Timorous Beastie ‚Phantom Smoke‘ (54%, Douglas Laing, Highland Blended Malt, 3,000 bottles, 2025)87
House of Hazelwood 33 yo (57.3%, OB, The Legacy Collection, blended grain, 291 bottles, 2024)87
Sutherland Blended Malt (47.9%, Thompson Bros., blended malt, Limburg 2024 exclusive, 120 bottles)88
Blended Scotch Whisky 19 yo 2005/2025 (45.1%, Fadandel, Whisky Fair 2025, refill sherry butt, cask #91)83
Enigma 40 yo (44.5%, Cadenhead, Highland single malt, bourbon hogsheads, 636 bottles, 2025)89
Old Perth 21 yo ‚Macallan & Highland Park‘ (43.6%, Morrison Scotch Whisky Distillers, blended malt, oloroso sherry casks, 2025)89
Couvreur 2016 ‚Garden Party Edition 2024‘ (51%, Michel Couvreur, for Au Jardin Vouvrillon, 200 bottles)88
The Bastard No.2 14 yo 2009/2024 (62%, The Whisky Dudes, blended malt, refill butt and fresh Madeira finish)79
