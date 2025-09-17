Serge verkostet: Neun weitere mysteriöse Malts und Blends

Nach dem gestrigen Paket mit Whiskys ohne Destillerieangabe widmet sich Serge Valentin in seiner neuesten Verkostung wiederum diesem interessanten Thema. Heute gibt zwei Ausnahmen – ein Malt (der von Malts of Scotland) hier wird im Kleingedruckten von einem „Peated Tobermoray“ (sic!) geschrieben. Und das ist ja tatsächlich wieder ein eigenes Mysterium. Und ein 26 Jahre alter Speyside von Cadenhead ist in Wirklichkeit nicht „Secret“, sondern aus der gleichnamigen Brennerei.

Hier die Punkte der Verkostung, die etwas breuter gestreut sind als gestern:

Abfüllung Punkte

Coleburn Selection 12 yo ‘Batch #2’ (46%, Aceo, blend, PX Sherry & Port casks, +/-2025) 78 Peallach 2015/2024 (56.1%, Malts of Scotland, bourbon barrel, cask #MoS 24009, 250 bottles) 85 Blended Malt 18 yo 2007/2025 (45.3%, Liquid Treasures, Love & Peace series, 2nd fill oloroso sherry butt, 545 bottles) 88 Nc Noch Organic Blended Malt 5 yo (45.5%, Thompson Bros., 377 bottles, 2023) 85 Isle of Skye 21 yo (40%, OB, Blended Scotch, +/-2024) 78 Woven ‘Experience 15 Shindig’ (45.8%, OB, blended Scotch, 2023) 84 Speyside 26 yo 1991/2018 (48.9%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 324 bottles) 81 TB/BSW 6 yo (46%, Thompson Bros., blended Scotch, 366 bottles, 2023) 85 Peated Highland 19 yo 2004/2023 (48%, Hogshead Imports, refill barrel, 295 bottles) 89

Als Titelbild haben wir uns heute für Edinburgh entschieden – als pars pro toto für Schottland, sozusagen…