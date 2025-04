Struie Distillery übertrifft Crowdfunding-Ziel um 129 %

Mitte März starten die Brüder Phil und Simon Thompson auf der Crowdfunding-Plattform Crowdcube ihre Kampagne, um für ihre neue Struie Distillery das noch fehlende Kapital erhalten zu können (wir berichteten). Als Kampagnenziel nannten die Beiden £1,8 Millionen, nun, knapp sechs Wochen später wurde die mehr als deutlich übertroffen. Insgesamt 720 Investoren beteiligen sich zusätzlich an diesem Projekt, und stellen £2,395,125 zur Verfügung (ca. 2,8 Millionen Euro). Das Ziel der Kampagne wurde um 129% übertroffen. Dementsprechend begeistert zeigten sich die Gründer Phil und Simon Thompson, wie The spirits business schreibt:

“We are overwhelmed by the support from our community and investors. Surpassing our funding target not only validates our vision but also accelerates our journey toward establishing Struie Distillery as a beacon of sustainability in the global whisky industry.”

“This marks a significant milestone for us and we’re excited to go forward and break ground with a further 720 investors behind us.”