Dienstag, 17. Februar 2026, 10:34:28
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Neun Bottlings der Dornoch Distillery

In zufälliger Reihenfolge verkostet, erhalten die jungen Malts durchgehend mindestens eine sehr gute Bewertung

Den Gebrüdern Thompson und ihrer Dornoch Distillery gehört heute die Whiskyfun-Bühne. Es sei etwas her, seitdem das letzte Mal Dornoch-Malts auf Whiskyfun verkostet wurden (es war wohl im vergangenen Juli). Und die sich im Whiskyfun-HQ angehäuften Flaschen der sehr kleinen Brennerei aus dem gleichnamigen Ort werden heute von Serge in zufälliger Reihenfolge verkostet. Hier unsere tabellarischen Darstellung der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Dornoch 4 yo 2019/2024 (52.2%, OB, PX octave, cask #187, 89 bottles)84
Dornoch 5 yo 2017/2023 (54.5%, OB for Whiskyfun’s 21st Anniversary, 1st fill bourbon octave, cask #49, 63 bottles)./. 
Dornoch 4 yo 2019/2024 (58.6%, OB, for Germany, ex-bourbon, cask #180, 103 bottles)87
Dornoch 6 yo 2018/2024 (52.5%, OB, ex-bourbon, cask #59, 77 bottles)88
Dornoch 5 yo 2018/2023 (57.4%, OB, refill bourbon, cask #124, 167 bottles)88
Dornoch 7 yo 2018/2025 (56.5%, OB, 1st fill bourbon octave, cask #111, 83 bottles)85
Dornoch 5 yo 2019/2024 (56.2%, OB, for Hideo Yamaoka, 1st fill rye octave, cask #170, 82 bottles)90
Dornoch 5 yo 2017/2023 (59.2%, OB, for Caora, 1st fill bourbon octave, cask #8, 94 bottles)86
Dornoch (63.4%, James Eadie, Project 1927, spirit drink, 2025)85-90
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Whiskymax präsentiert neue Cooper’s Choice – The Golden Cut
Nächster Artikel
Das Spirit of Speyside Whisky Festival Programm wird morgen veröffentlicht

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH