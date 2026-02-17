Das Spirit of Speyside Whisky Festival Programm wird morgen veröffentlicht

Seit 1999 lockt das Spirit of Speyside Whisky Festival Tausende von Besuchern in diese Whiskyregion. Das Festival trägt jährlich über 2,2 Millionen Pfund zur lokalen Wirtschaft bei. In diesem Jahr beginnt das Event am 29. April, und wird am ersten Mai-Wochenende enden. Die Organisatoren des Spirit of Speyside Whisky Festivals haben jetzt eine Vorschau auf das Festival 2026 für morgen um 12 Uhr angekündigt. An den sechs Tagen bietet es über 600 Veranstaltungen, gleich am ersten Tag finde mit dem traditionellen Ceilidh am Freitagabend in der Craigellachie Distillery ein erstes Highlight statt.

Der Ticketverkauf startet am 24. Februar um 12 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von Spirit of Speyside.