Der deutsche Importeur Whiskymax teilt uns mit, dass die neuen Releases des unabhängigen Abfülller Lady Of The Glen – fünf Single Cask Bottlings und ein Blended Malt – jetzt in Deutschland verfügbar sind.

Hier die Daten und Tasting Notes dazu:

Whiskymax präsentiert das erste Lady Of The Glen Outrun 2025

Vier Outruns pro Jahr veröffentlicht der unabhängige Abfüller Hannah Whisky unter dem Label „Lady of the Glen“ – grundsätzlich Single Casks, grundsätzlich in Fassstärke, dazu gesellt sich seit einigen Jahren auch ein Blended Whisky, der unter dem Label „St. Bridget’s Kirk“ erscheint.

Nun ist auch das neueste Outrun des an der Dalgety Bay beheimateten Abfüllers, das auch ein Germany Exclusive behinaltet, bei WHISKYMAX GmbH eingetroffen. Im Einzelnen handelt es um folgende Abfüllungen:

DEANSTON 11 Jahre Germany Exclusive

Destilliert: 19. Februar 2014

Abgefüllt: 14. März 2025

Flaschenzahl: 52

% Vol.: 43,2%

Reifung: Hogshead & 1st Fill PX Octave Finish

Tasting Notes: Baklava, Sirup, gemischte Beeren-Slushi

BENRINNES 2013 First Fill Bourbon Barrel (11 Jahre)

Destilliert: 15. Juli 2013

Abgefüllt: 3. Februar 2025

Flaschenzahl: 214

% Vol.: 56,4%

Tasting Notes: Apfelstrudel, Holznoten sowie Honig auf Toast.

CAOL ILA 2013 Refill Hogshead (11 Jahre)

Destilliert: 29. August 2013

Abgefüllt: 31. Januar 2025

Flaschenzahl: 123

% Vol.: 56,6%

Tasting Notes: Zuckerwatte, Meersalz und Holzasche.

Robert Burns schrieb in seinem Gedicht „Solch ein Schicksal ist dem Leiden würdig“, was bedeutet, dass es möglich ist, nach dem Leiden Großes zu erreichen. Dieser klassische Islay-Malt ist sicherlich ein Beispiel dafür, da er aus einem undichten Fass abgefüllt wurde, das leider nur 123 Flaschen ergab.

CRAIGELLACHIE 2013 Oloroso HHD Finish (12 Jahre)

Destilliert: 20. Januar 2013

Abgefüllt: 29. Januar 2025

Flaschenzahl: 332

% Vol.: 60,5%

Reifung: 11 Jahre in einem sehr aktiven Refill Oloroso Butt, mehr als 18 Monate in Ex Oloroso HHD

Tasting Notes: Zimtkuchen, reichhaltige Fruchtkuchen und Tabak.

TEANINICH 2014 Madeira Quarter Cask Finish (10 Jahre)

Destilliert: 23. Juni 2014

Abgefüllt: 04. Februar 2025

Flaschenzahl: 179

% Vol.: 53,0%

Tasting Notes: Nougat, Sternanis & Gewürze

ST. BRIDGET’S KIRK Solera Batch #4 Blended Malt Whisky

Die vierte Charge des Solera Batch zeigt ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Rauch und Sherry, die charakteristischen jugendlichen Noten früherer Abfüllungen sind in den Hintergrund getreten.

Tasting Notes: Küstengischt, knuspriger Speck, Zimtstange, Feige, Marshmallow, Ingwer, Schokoladenkirschen und Zitronenschale.

% Vol.: 48,5%

Flaschenzahl: 142

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/lady-of-the-glen-und-dalgety erhältlich.