Serge verkostet: Ein Kilkerran Duo

Einst war die schottische Stadt Campbeltown die Whisky-Hauptstadt der Welt, oder sah sich zumindest so äußerst gerne. Die beeindruckende Anzahl von 34 Destillerien produzierten dort Whisky für die ganze Welt. Und dies in einer Stadt, die nie mehr als 10.000 Einwohner zählen konnte.

David Stirk schrieb diese Geschichte 2005 in seinem Buch „The Distilleries of Campbeltown“ auf. Seit dem hat sich in Campbeltown verändert, neue Brennereien sind hinzu gekommen oder noch geplant. Für David Anlass genug, sein Werk komplett neu zu überarbeiten. Sein neues Buch „Whiskyopolis; the Rise, Fall and Resurgence of Campbeltown’s Whisky Industry“ ist vor kurzem erschienen. Und wie David Stirk über Facebook mitteilt, ist für Kontinental-Europäer über Whiskyboeken.nl erhältlich.

Die zu Beginn des Jahrtausends neugegründete Glengyle Distillery verhinderte das Verschwinden der Whisky-Region Campbeltown. Die Wartezeit auf sein Exemplar des neuen Buches von David Stirk überbrückt Serge Valentin heute mit der Verkostung zweier Kilkerran Single Malts, die aus eben dieser Glengyle Distillery stammen. Die recht aktuellen Destillerie-Abfüllungen erhalten exzellente Bewertungen:

Abfüllung Punkte