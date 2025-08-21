Donnerstag, 21. August 2025, 20:53:04
TTB-Neuheiten: Kilkerran Heavily Peated Batch #13, Macallan Masters of Photography Magnum Berkin Keskin

Der stark getorfte Kilkerran aus Glengyle und der Macallan Masters of Photography sind am Montag eingetragen worden.

Die us-amerikanische TTB-Datenbank hält wieder zwei Neuheiten für Whiskyfreunde parat – und sie könnten unterschiedlicher nicht sein:

Vom Kilkerran Heavily Peated wird in Kürze wohl Batch #13 auf den Markt kommen. Der starkt getorfte Whisky aus der Glengyle Distillery ist mit 58,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird sicher Peatheads erfreuen. So sehen die Etiketten aus:

Beim nächsten Whisky war es gar nicht so einfach, mehr Details zu erfahren. Die Macallan Masters of Photography weden wohl um eine neue Ausgabe ergänzt werden – Das Bild am Etikett stammt von Berkin Keskin – zumiondest hat dies eine Fotosuche im Internet ergeben. Was genau nun dahintersteckt, können wir nicht mit Sicherheit sagen und fügen aus journalistischer Sorgfalt ein „wir wissen sehr wenig darüber“ hinzu:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
