Mittwoch, 03. September 2025, 12:22:24
Suche
CampbeltownVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Kilkerran aus Glengyle

Wie die Zeit vergeht - 12 und 17 Jahre alt sind die beiden Whiskys aus der zu Springbank gehörenden Brennerei in Campbeltown

Die Destillerie Glengyle wurde von Springbank eröffnet, um Campbeltown den Status einer Whiskyregion zu sichern (dazu braucht es mindestens drei Destillerien, und nur Springbank und Glen Scotia waren zu dieser Zeit aktiv). Dieser vorausschauender Gedanke beschert uns nun seit weit über einer Dekade unter dem Handelsnamen Kilkerran schöne rauchige Whiskys – wie die beiden, die Serge heute für uns verkostet – und für gut befindet:

AbfüllungPunkte

Kilkerran ‘Heavily Peated Batch 12’ (58.4%, OB, 2025)87
Kilkerran 17 yo 2007/2024 (54.8%, OB, 20th anniversary opening of Glengyle Distillery, refill sherry hogshead, 244 bottles)84 
Glengyle Distillery – Copyright Stefan Bügler
-Werbung-
Vorheriger Artikel
WUYD Whisky feiert Premiere: Neuer Single Malt von der Isar ab sofort im Vorverkauf
Nächster Artikel
Suntory CEO Takeshi Niinami tritt nach Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Drogengesetz zurück

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH