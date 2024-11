Serge verkostet: Kilkerran

Die Campbeltown-Destillerie Glengyle steht heute mit ihren Whiskys, die unter dem Namen Kilkerran abgefüllt sind, im Mittelpunkt auf Whiskyfun. Serge Valentin verkostet sich durch das aktuellere Portfolio der Brennerei, einen Platz in der Session finden zwei Heavily Peated Batches sowie eine Abfüllung, die in Oloroso Sherry Fässern reifte. Vermeintlich nur aus rein wissenschaftlichen Gründen findet sich auch eine ältere Kilkerran in der Verkostung, die sich in der Kurzübsicht so darstellt:

Abfüllung Punkte

Kilkerran 8 yo ‘Sherry Cask Matured’ (57.4%, OB, oloroso, 2024) 88 Kilkerran ‘Heavily Peated Batch 10’ (57.8%, OB, 2024) 85 Kilkerran ‘Heavily Peated Batch 9’ (59.2%, OB, 2023) 86 Kilkerran ‘Heavily Peated – Peat in Progress – Batch 5’ (57.7%, OB, 2021) 87