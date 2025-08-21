Neu: The Balvenie 12yo Montilla Wine Seasoned Cask – ab Oktober in Deutschland

The Balvenie präsentiert mit dem The Balvenie 12yo Montilla Wine Seasoned Cask eine Ergänzung zur Stories Range, die auch Teil der Trilogie „A Collection of Curious Casks“ ist. Die limitierte Abfüllung wird ab Oktober im deutschen Handel zu finden sein, der Preis des mit 47,3% vol Alkoholstärke abgefüllten Bottlings liegt dann bei 74,99 Euro.

Hier alle Infos, die wir von The Balvenie für Sie über den The Balvenie 12yo Montilla Wine Seasoned Cask erhalten haben:

THE BALVENIE PRÄSENTIERT EINE NEUE ERGÄNZUNG DER STORIES RANGE

Als Teil der neuen „A Collection of Curious Casks” bringt The Balvenie den 12YO Montilla Wine Seasoned Cask in den deutschen Markt – eine limitierte Abfüllung aus bislang unveröffentlichten Fässern.

Hamburg, 21. August 2025 – Mit der „A Collection of Curious Casks“ erweitert The Balvenie seine stetig wachsende Stories Range um drei limitierte Abfüllungen. Davon ist ein 12YO Montilla Wine Seasoned Cask ab Oktober 2025 in Deutschland erhältlich, während zwei weitere Editionen exklusiv im Global Travel Retail und in ausgewählten internationalen Märkten erscheinen. Die Destillerie würdigt mit der Stories Range die Menschen hinter dem Whisky – inspiriert von Geschichten, die über Generationen von Handwerkskünstlern weitergegeben werden.

Im Zentrum dieser neuen Kollektion steht Malt Master Kelsey McKechnie. Ihre Leidenschaft für Entdeckungen, ihre Hingabe an das Handwerk sowie ihr Wille, Innovationen voranzutreiben und die Grenzen der Whiskyherstellung auszuloten, vereinen sich in „A Collection of Curious Casks“. Mit einem Master of Science in Distilling und einem Abschluss in Biologie verbindet Kelsey Tradition mit Innovation und sucht im The Balvenie Warehouse – einem wahren Schatz aus sorgfältig gestapelten Fässern, die geduldig auf ihre Abfüllung warten – nach außergewöhnlichen Whiskies.

Für den deutschen Markt präsentiert The Balvenie ein 12YO Montilla Wine Seasoned Cask – gereift in einem European Oak Butt, das zuvor mit süßem Dessertwein aus Montilla, Spanien, gefüllt war. Dieser betont die süße Note von The Balvenie, ausbalanciert durch eine reiche vanillige Eichenholznote und wärmende Würze. Jede Abfüllung wurde von Malt Master Kelsey McKechnie sorgfältig handverlesen und stammt aus einem einzelnen Fass. Neben dem 12YO Montilla Wine Seasoned Cask und 13YO Refill Port Cask, beide 2012 destilliert, umfasst die Kollektion auch ein 20YO Peated Sherry Cask Finish, destilliert im Jahr 2004. Ab Oktober erhältlich, steht „A Collection of Curious Casks“ für die kontinuierliche Innovationskraft der Destillerie und das Engagement, herausragende Whiskies zu kreieren – zugleich bleibt die langjährige Tradition im Herzen der Destillerie bewahrt.

Malt Master, Kelsey McKechnie betont:

„Bei The Balvenie ist Tradition von großer Bedeutung und der Schlüssel, um die Qualität unseres Whiskies zu bewahren. Und zugleich suchen wir kontinuierlich nach neuen Wegen, die Grenzen unseres unverwechselbaren Geschmacksprofils zu erweitern und so Außergewöhnliches schaffen. Bei der Kreation von „A Collection of Curious Casks“ war es entscheidend, unseren Whiskies Zeit zu geben. Die Zeit, die es braucht, damit Spirit und Eiche das Beste voneinander vereinen– eine feine Balance von Wissenschaft, Kunst und einer Art Magie, die sich jeglicher Eile widersetzt.The Balvenie basiert seit jeher auf Geschichten, die von einer Generation von Handwerkskünstlern an die nächste weitergegeben werden und uns dazu inspirieren, Wissen zu teilen, Ideen zu entfachen und kontinuierlich Neues zu schaffen. Die neu veröffentlichten Editionen in „A Collection of Curious Casks“ verkörpern ein Ebenbild dieser Mentalität.”

Die drei neuen Abfüllungen erweitern die Stories Range, zu der unter anderem bereits ein 11YO Hungarian Red Wine Cask, ein 14YO American Bourbon Barrel, ein 17YO New Spanish Oak Cask und ein 18YO French Pineau Cask gehören. Die Stories Range wird durch maßgeschneiderte Illustrationen des britischen Künstlers und Druckgrafikers Andy Lovell zum Leben erweckt. Sein ausdrucksstarker, gestischer Stil fängt das stimmungsvolle Licht und die Atmosphäre der The Balvenie Distillery ein. Die Veröffentlichungen des zweiten Jahres zeigen Lovells elftes einzigartiges Artwork für die Kollektion, das Malt Master Kelsey McKechnie beim Ziehen einer Probe im ikonischen Warehouse 24 darstellt. Die Textur und Haptik von Andys Arbeiten unterstreichen die Bedeutung menschlicher Kreativität in der Herstellung von The Balvenie.

„A Collection of Curious Casks” zweite Veröffentlichung: Montilla Wine Seasoned Cask 12YO

Preis: 74,99 Euro

ABV: 47.3% ABV

Verfügbar ab: Oktober 2025



Tasting Notes

Sorgfältig von Malt Master Kelsey McKechnie handverlesen, reifte dieser außergewöhnliche Single Cask 12 Jahre lang in European Oak Butts, die zuvor einen reichhaltigen, süßen Wein aus Montilla in Spanien enthielten. Ein außergewöhnlicher Whisky, der eine anfängliche Süße mit einer reichen vanilligen Eichenholznote, wärmender Würze und feinen Fruchtnoten in Balance bringt.

Duft: Zart, frisch und raffiniert, mit lebendigem Gerstenzucker, der sich zu fließendem Honig entfaltet, wunderschön ausbalanciert durch geröstete Eiche.

Geschmack: Anfängliche kandierte Süße entwickelt sich zu einer reichen vanilligen Eichenholznote, begleitet von wärmender Würze und getrockneten Aprikosen.

Nachklang: Erfrischende Süße