Diageo Indien baut Spirits-Erlebniszentrum in Goa

Lange Zeit war Goa vor allem für die endlosen Sandstrände und Meditationszentren für zivilisationsmüde Europäer bekannt. Dann rückte die Region in der Mitte Indiens auch für Whiskyliebhaber in den Mittelpunkt, nachdem Paul John dort seine ausgezeichneten Whiskys produzierte (unseren Resebericht in zwei Teilen finden Sie hier und hier).

Nun baut Diageo Indien den the Good Craft Co Flavour Market, und zwar in Ponda, eine Autostunde nördlich des Paul John Visitor Centers. Das Zentrum ist mit dem im Jahr 2024 in Bangalore eröffneten The Good Craft Co experience home verbunden, wo man ebenfalls für Konsumenten indische Craft Spirits (also nicht nur Whisky) erlebbar machen will.

Die 11 Hektar große Anlage wird eine Nano-Destillerie, eine Nano-Brauerei, ein „Innovations-Lab“ und ein Besucherzentrum anbieten. Man kann auch einen Rundgang machen, in dem einem indische Gewürze nähergebracht werden, und einen Rundgang zum Kennenlernen der ansässigen Pflanzenwelt.

Auch einen Tasting-Room mit saisonalem zusätzlichen Speiseangebot wird es geben, dazu die „Academey“, wo man Workshops abhalten möchte und zertifizierte Kurse rund um Spirits.

“The Good Craft Co began as a way to spark curiosity and conversations around Indian craft spirits.

“The Flavour Lab in Bangalore laid the foundation, but with Ponda, we are building something far more ambitious. It’s a dynamic space where different parts of the community can engage with Indian craft spirits in meaningful ways.

“Whether you are a distiller, a chef, an entrepreneur, or just someone who is curious, Ponda has something to offer – and we can’t wait to welcome people to experience it for themselves when we open doors. Under one roof, we are bringing together ideas, people and experiences to explore conscious consumption and hone the future of craft. We are excited to see what takes shape here.” Vikram Damodaran, Diageo India’s chief innovation officer

Das Zentrum soll im April 2026 zugänglich sein.