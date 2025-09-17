Glenmorangie bietet über die Silent Season neue „Meet The Makers“ Tour – mit Veteranen der Brennerei

Für einen limitierten Zeitraum, der sich aber zumindest bis Ende des Jahres erstreckt, wenn man den Daten auf der Webseite folgt, bietet Glenmorangie eine neue Tour an, die in Bereiche der Destillerie führt, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Die Tour nennt sich „Meet The Makers„, denn sie wird von Veteranen der Destillerie geführt, wie Alan Duff Senior & Alan Duff Junior, Dougie Murray oder Gordy Mackay, die zusammen fast ein Jahrhundert Erfahrung in der Brennerei haben.

Sie geben auf der Tour Einblicke in die Destillerie, führen Beispiel durch das Still House und das Mash House – und erzählen dabei auch Geschichten über die Zeit, die sie mit Hollywood-Star Harrison Ford im Zuge der Dreharbeiten für die neue Werbekampagne verbracht haben.

Die Tour, die 25 Pfund kostet und jeweils 90 Minuten dauert, wird durch den Umstand möglich, dass sich Glenmorangie in einer Produktionspause befindet und Wartungsarbeiten durchgeführt werden – damit kann man an Plätze kommen, an denen sonst gearbeitet wird und dadurch normalerweise für Besucher unzugänglich sind.

Die Brennblasen von Glenmorangie

Die Tour wird von Ellie Goss, die bei Glenmorangie die Visitor Experience leitet, wie folgt beschrieben:

“We are so excited to offer our unique Meet the Makers tours to visitors for the first time ever. This is a rare opportunity for whisky lovers, as well as locals who may have enjoyed our classic tour before, to learn about the inner workings of Glenmorangie from the real people who make it. With decades of expertise, our Distillers of Tain know everything there is to know about our exceptional single malt – and I have no doubt that they will give every visitor the same warm Highland welcome as they gave to Harrison Ford.”

Die Meet The Makers Tour und das ebenfalls angebotene Old & Rare Warehouse Tasting kann man auf dieser Seite buchen: www.glenmorangie.com/pages/distillery-tours