Serge verkostet: Zwei geheime Lowlander

Beide Indie-Bottlings erhielten ein Finish, und auf Whiskyfun eine identische Bewertung

Bei einem Blindtasting könne Serge Valentin die Malts der Glenkinchie Distillery nicht unbedingt erkennen, gibt er in seiner heutigen Einleitung offen zu. Und trotzdem herrscht Einigkeit darüber, die beiden Whiskys der heutigen Verkostung aus genau dieser Brennerei stammen. In die Flaschen kamen sie bei zwei unabhängigen Abfüllern aus Campbeltown, die Benotungen für die Bottlings von Watt Whisky und Cadenhead sind gleich:

AbfüllungPunkte

Distilled at a Lowland Distillery 9 yo 2013/2023 (56.5%, Watt Whisky, ruby port finish, Taiwan exclusive, 314 bottles)85 
Lowland Single Malt 11 yo 2013/2025 (57.5%, Cadenhead, Enigma, refill oloroso finish, 1,590 bottles)85
