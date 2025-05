Genuss am Gaumen präsentiert WATT WHISKY – 15th Release

Mit ihrem 15. Release bringen Kate & Mark Watt von Watt Whisky wieder schöne Abfüllungen aus diversen Destillerien Schottlands auf den Markt – für Österreich sind sie über Genuss am Gaumen erhältlich – im Shop in Götzis und ebenso in deren Webshop.

Wir immer hat uns Alexandra Kreutz die relevanten Infos zu den einzelnen Bottlings in einer Übersicht zusammengestellt – Sie können darin nach Herzenslust stöbern:

Seit November 2024 sorgen die Bottlings von Kate & Mark Watt endlich auch in Österreich für Genuss & nach dem tollen Auftakt im Winter, freuen wir uns sehr, dass es mit dem neuen „15th Release“ der Beiden auch wieder köstlichen Nachschub gibt.

„With this release we have whisky from 5 distilleries that we have yet to bottle from and we cover pretty much all boxes – Sherry, Peat & and stunning fruity bourbon cask Speysiders.“