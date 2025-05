Am 11. und 12. Oktober findet in Hamburg zum ersten Mal die Whisky Live Germany statt – ein Konzept, das bereits seit 25 Jahren in anderen Metropolen wie Paris, London, Dublin oder Glasgow Whiskyenthusiasten begeistert. Das Besondere daran: Der Ausschank im Messebereich ist kostenlos und unkompliziert – so kann jeder Neues entdecken.

Nur mehr bis zum 31. Mai sind die Early Bird Tickets erhältlich – Schnellentschlossene können damit zusätzlich Geld sparen. Mehr dazu und zur Messe finden Sie hier in unserem Artikel:

Erste Whisky Live Germany: Early Birds im Landeanflug

Stuhr, 26.05.2025 Der Early Bird Buchungsbonus ist im Endspurt: Nur noch bis zum 31. Mai können sich Whiskybegeisterte vergünstigte Frühbuchertickets für die erste Whisky Live Germany sichern! Organisiert von Kirsch Import, verspricht dieses Event am 11. und 12. Oktober einer der Whisky- Höhepunkte des Jahres zu werden.

Die Messe Whisky Live begeistert seit einem Vierteljahrhundert weltweit tausende Whiskyfans und feiert am 11. und 12. Oktober 2025 ihr Debüt in Deutschland. Kirsch Import holt die Plattform für die Entdeckung der Whisky-Welt ins CCH – Congress Center Hamburg.

Am Samstag, dem 11. Oktober, dürfen sich Konsumentinnen und Konsumenten auf über 500 Whiskys und Premium-Spirituosen im kostenlosen Ausschank. Am Folgetag öffnet die Messe exklusiv für Fachbesucherinnen und Fachbesucher der Branche.

Die letzten der begehrten Early Bird Tickets sind auf der Webseite der Whisky Live Germany buchbar.

Die Fakten

Datum: 11. & 12. Oktober 2025

Öffnungszeiten: 11. Oktober: 11:00-19:00 Uhr (Publikumstag), 12. Oktober: 10:00-17:00 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg Webseite & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.