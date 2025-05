Beim Event „Sachsen in Paris“ hatten sächsische Unternehmen die Gelegenheit, sich im Pariser Louvre dem französischen Partnern und Interessenten vorzustellen. Mit dabei auch die Dresdner Whisky Manufaktur mit ihrem HELLINGER 42.

Vom Event hat uns die Dresdner Whisky Manufaktur einen kurzen PR-Bericht samt einigen Fotos gesendet – Bildquelle des zweiten Bildes: meeco Communication Services – die beiden anderen Bilder stammen aus privater Hand:

Dresdner Whisky Manufaktur präsentiert sich im Pariser Louvre

HELLINGER 42 nimmt am Event „Sachsen in Paris“ teil

Anfangs war es nur eine Meldung, die Thomas Michalski, Mitbegründer und Blend Master der Dresdner Whisky Manufaktur, im Radio hörte: Sachsen zieht in den Louvre.

„Für mich war gleich klar, dass wir da als größte Whisky-Manufaktur Deutschlands dabei sein müssen, schließlich ist Frankreich der bedeutendste Whisky-Markt in Europa, was eine Teilnahme für uns als sächsisches Unternehmen umso wertvoller machen würde“,

Man lud den Initiator der Veranstaltung, den Dresdner Unternehmer Roland Hess, ein, seine Idee der Führungsrunde der Manufaktur zu vorzustellen. Gesagt – getan, zumal das Projekt in dieser Form noch nie vorher für eine deutsche Region umgesetzt wurde: „Auf 22 großformatigen Fotografien werden Sachsens kulturelle Highlights von Bad Muskau bis ins Erzgebirge, von Schlössern bis hin zu charakteristischen Landschaften sowie einzigartigen Firmenprofilen gezeigt“, informierte uns Hess. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung könnten wir uns und unseren Dresdner Whisky HELLINGER 42 vor vielen geladenen Gästen sowie in einem Pop-Up-Store während der Gesamtlaufzeit im Pariser „Carrousel du Louvre“ präsentieren.

Jörg Hans mit Mike Purfürst, Bürgermeister der Stadt Netzschkau -> demnächst soll es einen Göltzschtalbrücken-Whisky geben



Zum französisch-deutschen beziehungsweise französisch-sächsischen Carrousel-du-Louvre-Projekt gibt es passend ein deutsch-französisches Magazin, in dem (nicht nur) die Bilder ausführlich erläutert werden. „Hier sind wir natürlich ebenso präsent und erklären den Lesern, warum wir den Dresdner Zwinger als unser Bild ausgewählt haben“, so Michalski weiter. „HELLINGER 42 nimmt im Rahmen der Sachsenpräsenz an der Ausstellung der UNESCO Kulturfestspiele im Carrousel du Louvre in Paris teil, um die Heimatverbundenheit der Dresdner Whisky Manufaktur zu unterstreichen. Unsere Whiskys stehen nicht nur für höchste Qualität, sondern repräsentieren auch den Freistaat Sachsen auf internationaler Ebene. Es ist uns eine große Ehre, gemeinsam mit renommierten Firmen den Freistaat zu vertreten und unsere Tradition und Handwerkskunst einem breiten Publikum vorzustellen.“



Dresdner Whisky HELLINGER 42 gibt es in den Standardsorten HELLINGER 42, HELLINGER 42 Sherry, HELLINGER 42 Port, HELLINGER 42 Rauch und SIEHDICHFÜR sowie in zahlreichen limitierten Sondereditionen.

„Wir freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für Whisky und die sächsische Kultur in einem so prestigeträchtigen Rahmen zu teilen. Allen Gästen der Ausstellungseröffnung am Dienstagabend geben wir neben der Probiermöglichkeit vor Ort noch eine Probierbox in ihr Goodie-Bag, sodass sie spätestens zuhause den Genuss am eigenen Gaumen erfahren können“,

so Jörg Hans, Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur, abschließend.



Weitere Infos: www.hellinger42.de