In der Winzeredition „Sächsische Weinstraße“ haben sieben örtliche Winzer jeweils ihre eigenen Fässer zur Whisky-Nachreifung in die Hände der „Dresdner Whisky Manufaktur“ gegeben, die so dann mit ihnen jeweils einen „eigenen“ Winzer-Whisky herstellte (wir berichteten ausführlich). Der mittlerweile ausverkauften „Sächsischen Weinstraße“ folgt nun als neue Reihe die „Deutsche Winzeredition“, dies allerdings „by accident“!

Was genau passierte, und wo Sie jetzt die Nummer 1 der Deutschen Winzeredition erhalten, erfahren Sie in der Pressemitteilung zu diesem neuen Whisky:

Deutsche Winzeredition startete „by accident“

Badisches Weingut kam wie die Jungfrau zum Kinde beziehungsweise zum „eigenen“ Whisky

Die Winzeredition „Sächsische Weinstraße“ der „Dresdner Whisky Manufaktur“ ist bereits ausverkauft – hier haben sieben örtliche Winzer ihre jeweiligen Fässer zur Whisky-Nachreifung in die Hände des Brennmeisters gegeben und daraus ihren jeweils „eigenen“ Winzer-Whisky herstellen lassen. Aufgrund des großen Erfolgs und andauernder Nachfrage startete die größte Whisky-Brennerei Deutschlands die „Deutsche Winzeredition“ als neue Reihe.

Erster Partner ist das mitten im Kaiserstuhl gelegene Weingut Holger Koch – so dachte man zumindest in Dresden. Was war passiert? „Wir hatten ja noch nicht so den Kontakt zu Winzern in Süddeutschland und haben daher unseren Fass-Lieferanten gefragt, ob er uns behilflich sein kann“, verrät Jörg Hans, Brennmeister und Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur. Und er konnte: vier Fässer, in denen das Weingut Holger Koch bis dato seinen Spätburgunder lagerte. Die Dresdner Manufaktur zögerte nicht lange und erwarb die Fässer, die dann mit dem einzigartigen Single Malt Whisky HELLINGER 42 gefüllt wurden.

Der Fasshändler verkaufte schon viele der vom Weingut nicht mehr genutzten Fässer. „Wir wissen von einigen Fässern, die als Stehtische in Gärten stehen und man sagte uns, dass eines unserer Fässer jetzt bei einem Alt-Bundeskanzler in die hauseigene Kellerbar integriert wurde. Daher sind wir, als der Händler uns sagte, dass die Fässer an die Dresdner Whisky Manufaktur gehen würden, auch nicht auf die Idee gekommen, dass diese dann zur Befüllung mit Whisky genutzt würden – denn das wäre auch nicht in unserem Sinne gewesen“, sagt Gabriele Engesser vom Weingut Koch. „Vor Jahren haben wir uns grundsätzlich dazu entschlossen, keine Destillate anzubieten, obwohl wir ein Brennrecht für Kleinbrenner besitzen, und keine Produkte anderer Erzeuger mit anzubieten oder zu bewerben. Wir haben seither einzig und allein unsere eigenen Weine beworben, angeboten und verkauft. Das soll so bleiben und wir wollen auch nicht riskieren, dass missverständlich ein anderer Eindruck entstehen kann“, ergänzt Holger Koch.

Da die Dresdner Whisky Manufaktur von alldem nichts wusste, kam es zu einer brenzligen Situation. „Als wir das Etikett für die 2.300 Flaschen freigeben lassen wollten, bemerkten wir, wie die Winzer aus allen Wolken fielen. Zum Glück sind wir uns einig geworden und die Winzer haben sich damit einverstanden erklärt, dass wir das Weingut Holger Koch, das im Familienbetrieb im Ortsteil Bickensohl der Gemeinde Vogtsburg im Kaiserstuhl auf acht Hektar Pinot-Weine anbaut, in der Vermarktung unseres Whiskys erwähnen dürfen“, so Jörg Hans weiter.

Aufgrund der so nicht geplanten Situation wird es daher die Nummer 1 der Deutschen Winzeredition ausschließlich im Shop, im Web-Shop sowie bei ausgewählten Fach- und Fachgroßhändlern geben – nicht aber im Weingut!



