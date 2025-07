Neu in der White Label Serie: Secret Islay 33 Jahre

Ein 33 Jahre alter Whisky von der Südküste Islays ist immer etwas Besonderes – egal aus welcher Brennerei er stammt. Beim nachfolgenden Secret Islay 33yo, der neuesten Abfüllung der White Label Serie von Sansibar Whisky und DeinWhisky.de weiß man die Ursprungsbrennerei offiziell nicht, aber das Vokabular der Tasting Notes gibt schon recht eindeutige Hinweise darauf, wo der Whisky herkommt.

Mit 48,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt (das ist die natürliche Fassstärke), steht der Secret Islay 33yo in den üblichen Outlets der White Label Serie bereit, um von Kennern entdeckt zu werden. Hier dazu die Presseinfo, die uns Sansibar Whisky geschickt hat:

Eine außergewöhnliche Abfüllung bereichert die renommierte White Label Serie

Die geschätzte White Label Serie – eine exklusive Kooperation zwischen Sansibar Whisky und DeinWhisky.de – bekommt im Jahr 2025 eindrucksvollen Zuwachs. Eine lang gereifte Rarität verspricht unvergessliche Genussmomente und unterstreicht einmal mehr die Klasse dieser limitierten Reihe. Diese Abfüllung ist nicht nur ein Highlights für Sammler, sondern spricht auch erfahrene Genießer an, die das Besondere suchen.

Secret Islay 33 Jahre – Ein maritimes Meisterwerk

Dieser geheimnisvolle Single Malt von der Südküste Islays wird Kennerherzen höherschlagen lassen. Die Herkunft bleibt zwar offiziell im Verborgenen, doch die unverkennbare Handschrift wird Liebhabern schnell vertraut sein. Destilliert im Jahr 1991 und 2025 nach 33 Jahren Reifezeit im Bourbon Hogshead in Trinkstärke von 48,2 % abgefüllt – selbstverständlich ebenfalls naturbelassen.

In der Nase: Frische Noten von Minze und Menthol verbinden sich mit Stachelbeeren und zuckriger Zitrone.

Am Gaumen: vollmundiger medizinischer Rauch mit grünem Apfel, Steakpfeffer und kandierte Melone, der Nachklang bringt ein verspieltes Tutti-Frutti-Bonbon Aroma.

Finish: Mittellang, mit Nuancen eines trockenen Rieslings und einem frischen, maritimen Rauch.

In einer Welt voller flüchtiger Eindrücke und vergänglicher Genüsse erhebt sich dieser 33-jährige Secret Islay wie ein Leuchtturm an der rauen Küste Schottlands – majestätisch, kraftvoll, zeitlos. Er ist kein Whisky für den Alltag, sondern ein Monument für die Sinne, ein flüssiges Epos aus Rauch, Reife und Charakter. In ihm vereinen sich Jahrzehnte der Geduld, die Kraft der Natur und das handwerkliche Können großer Meister.

Diese Abfüllung ist mehr als nur ein Dram – sie ist eine Hommage an Islays Seele und ein Triumph der White Label Serie. Wer ihn im Glas hält, hält Geschichte, Leidenschaft und Legende in der Hand.