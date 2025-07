Das charmante „Haggis-Tier“ komplettiert nach dem Einhorn und dem Highland Cattle die Animals of Scotland-Range von Whisky.de. Alle Einzelheiten zu diesem neuen Blended Malt Scotch Whisky Haggis finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von Whisky.de erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky.de präsentiert „Haggis“ – der dritte Blended Malt der exklusiven „Animals of Scotland“-Reihe

Mit „Haggis“ bringt Whisky.de eine neue, humorvoll-innovative Abfüllung der beliebten Animals of Scotland-Range auf den Markt. Nach dem Einhorn und dem Highland Cattle komplettiert nun ein legendäres Fabelwesen aus den Highlands das exklusive Trio: das sagenumwobene „Haggis-Tier“ auch „Wilder Haggis genannt“.

Die auf zehn Jahre gereifte Blended Whisky-Komposition wurde in einem kreativen Entwicklungsprozess von Whisky.de selbst kreiert und spiegelt die Essenz schottischer Geschmackstradition wider. Mit einer ausgewogenen Kombination aus Würze und feiner Süße vereint der „Haggis“ kulinarische und kulturelle Anklänge – ganz in Anlehnung an das berühmte Nationalgericht gleichen Namens.

Ein Whisky wie kein anderer

Der „Haggis“ besticht durch ein kraftvolles, würziges Geschmacksprofil. In der Nase entfalten sich florale Aromen, die von Anis und Fenchelsamen begleitet werden. Am Gaumen dominieren schwarzer und roter Pfeffer, bevor sich eine feine, zurückhaltende Süße offenbart. Abgerundet wird das Erlebnis durch Noten von Nelken und klassischen Backgewürzen. Der mittellange Abgang zeigt sich mit markanter Eiche und sanften Tanninen.

Tierisch gut verpackt

Das Etikett ziert das charmante „Haggis-Tier“ – ein possierliches Fabelwesen, das angeblich in den schottischen Highlands wohnt und in seiner Mystik wohl ein schottischer Verwandter des bayerischen Wolpertingers sein könnte. Mit dieser originellen Illustration führt Whisky.de die Animals of Scotland humorvoll fort und vereint schottische Legende mit modernem Genuss.

Ab sofort erhältlich

Der „Haggis“ ist ab sofort exklusiv im Online-Shop von Whisky.de erhältlich. Diese limitierte Abfüllung richtet sich an Sammler, Schottland-Liebhaber und Genießer, die auf der Suche nach einem Whisky mit Charakter und Charme sind.

Tasting Notes

Aroma: Blumige Noten verbinden sich mit etwas Anis und Fenchelsamen.

Geschmack: Würzig, schwarzer und roter Pfefer dominieren mit einer sehr subtilen Süße, bevor Akzente von Nelken und Backgewürzen folgen.

Abgang: Mittellang mit viel Eiche und leichten Anklängen von Tannin.

Über Whisky.de

Whisky.de ist die führende Whisky-Plattform im deutschsprachigen Raum und bietet ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Whiskys aus dem Premium Segment sowie exklusive Eigenabfüllungen. Mit den Animals of Scotland verbindet Whisky.de hochwertige Spirituosen mit kreativen Geschichten – ein Liebesbrief an schottische Mythen, Traditionen und Whisky-Kultur.