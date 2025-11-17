Den Black Friday nimmt der Onlinehändler whisky.de aus Seeshaupt zum Anlass, eine neue Eigenabfüllung zu präsentieren: Ein 15 Jahre alter Craigellachie aus der Speyside, der – wie viele aktuelle unabhängige Abfüllungen momentan – aus dem umfangreichen und gut kuratierten Fasslager von Signatory Vintage entstammt. Er stammt aus einem First Fill Sherry Hogshead und bildet den Auftakt einer neuen Sammlerserie namens „Contrast Collection„.

Alles Wissenswerte dazu lesen Sie hier:

Craigellachie The Sovereign – Contrast Collection – Edition Nr. 1 „Whisky.de exklusiv“

Whisky.de präsentiert exklusive Eigenabfüllung zum Black Friday 2025 – Auftakt einer neuen jährlichen Sammlerreihe

Seeshaupt, November 2025 – Whisky.de, Deutschlands führender Onlinehändler für hochwertigen Whiskygenuss, stellt pünktlich zum Black Friday 2025 eine neue, exklusive Eigenabfüllung vor: den Craigellachie The Sovereign. Diese besondere Abfüllung bildet den Auftakt der Contrast Collection, einer jährlich erscheinenden Serie limitierter Whiskys, die exklusiv für Whisky.de abgefüllt wird.

Jede Edition der Contrast Collection steht im Zeichen eines Tieres, das für das Zusammenspiel gegensätzlicher Eigenschaften steht. Den Anfang macht der Blackbuck, eine elegante Hirschziegenantilope, deren geschwungene Hörner und grazile Erscheinung für Stärke und Anmut zugleich stehen. Sie verkörpert das zentrale Thema der Serie: Wahre Balance entsteht im Kontrast.

Der Craigellachie The Sovereign – Edition Nr. 1 stammt aus der traditionsreichen Craigellachie-Brennerei in der Speyside und reifte 15 Jahre lang in einem First-Fill-Sherry- Hogshead, bevor er vom renommierten unabhängigen Abfüller Signatory Vintage exklusiv für Whisky.de abgefüllt wurde.

Im Glas zeigt sich ein Whisky mit der für Craigellachie typischen kräftigen Struktur und präziser Fasskomposition, veredelt durch die fruchtige Tiefe des Sherryfasses. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker Single Malt, der Fülle, Eleganz und aromatische Vielschichtigkeit harmonisch vereint – ein Genussmoment, der die Faszination der Gegensätze spürbar macht.

Tasting Notes:

Aroma: Reife dunkle Trauben, fruchtiger Traubenmost und ein Hauch von würzigem Eichenholz. Geschmack: Vollmundig mit Noten von süßem Wein, dunklen Früchten und feinherber Zartbitterschokolade.

Abgang: Lang, warm und würzig mit anhaltenden Sherrynoten und feinen Eichenaromen.

Mit The Sovereign – Edition Nr. 1 startet Whisky.de eine neue Sammlerreihe, die jedes Jahr zum Black Friday mit einer weiteren streng limitierten Abfüllung fortgesetzt wird. Die Contrast Collection lädt Whiskyliebhaber dazu ein, den Reiz der Gegensätze in ihrer reinsten Form zu entdecken und zu genießen – exklusiv bei Whisky.de.