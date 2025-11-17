Serge verkostet: Neun aus Clynelish

Eine Verkostunng von Whiskys aus der Destillerie Clynelish, und zwar gleich neun an der Zahl, steht heute bei Serge Valentin auf dem Programm.

Neben den meist ausgezeichneten Whiskys hat Serge aber auch noch – aus aktuellem Anlass – eine Warnung vor unseriösen Onlineshops, die fantastische Preise versprechen, in den Artikel eingebaut, denn solche Shops poppen in letzter Zeit mehr und mehr im Web auf. Auch halbprofessionelle Angebote auf Facebook, die zu gut klingen, um wahr zu sein, sind ebenfalls Abzockfallen. Also: wenn die Alarmglocken im Hirn klingen, dann bitte auf sie hören. Ansonsten ist das Geld ohne Gegenleistung weg.

Zurück aber zu der Verkostung: Hier finden sich sechs Whiskys, die 90 Punkte oder mehr erhalten haben – und die niedrigste Bewertung ist „nur“ 83 Punkte. Und Serge kündigt gleich auch eine Verkostung von Brora in der nächsten Zeit an. Wir sind gespannt!

Hier die Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

This is not a Blend 2015/2025 (50%, Compass Box, LMDW Itinéraires, single malt, bourbon barrel, 2025) 90 Clynelish 9 yo 2015/2025 (53.5%, Adelphi, first fill bourbon barrel, cask #51261, 215 bottles) 91 Clynelish 17 yo 2008/2025 (56.3%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, LMDW Itinéraires, 1st fill bourbon barrel) 88 Candlekitty 15 yo 2010/2025 (55%, Decadent Drams, Decadent Drinks, refill barrel, 254 bottles) 91 Clynelish 1993/2022 (49.6%, Càrn Mòr, for The Whisky Exchange, Celebration of the Cask, bourbon barrel, cask #11080, 125 bottles) 90 Clynelish 9 yo 2012/2021 (60.4%, Scotch Malt Whisky Society, 1st fill bourbon, #26.184, ‘Lychee Scented Candles’, 231 bottles) 83 Clynelish 24 yo 1972/1997 (61.3%, OB, United Distillers Rare Malts) 92 Clynelish 28 yo 1996/2025 (49.9%, Casky Hong Kong and Kanpaikai, refill bourbon hogshead, cask #11444, 171 bottles) 91 Clynelish 21 yo 1992/2014 (51.6%, Cadenhead, Small Batch, bourbon hogsheads, 592 bottles) 86