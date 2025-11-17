Grund zum Feiern hat der Online-Händler whiskyfass.de – seit fünf Jahren bereichert er die Whiskylandschaft in Deutschland. Und das nicht nur mit seinem Angebot, sondern auch mit vielen speziellen, eigenen Abfüllungen.

Zum fünfjährigen Jubiläum bringt man nun einen besonderen ElsBurn aus dem PX Sherry Octave Fass auf den Markt, und vergünstigt über 50 ausgesuchte Artikel um bis zu 32%.

Was den limitierten ElsBurn besonders macht und wo Sie ihn beziehen können, finden Sie untenstehend.

Cheers to 5 Years: Whiskyfass.de wird 5 Jahre alt – ElsBurn 5 Jahre PX Sherry Octave eröffnet die Feierlichkeiten

Oyten, 17.11.2025. Whiskyfass.de begeht sein fünfjähriges Bestehen und feiert diesen besonderen Anlass nicht nur mit über 50 attraktiven Angeboten und bis zu 32 % Rabatt bis zum 21.11., sondern auch mit einer neuen Exklusivabfüllung: einem 5 Jahre alten ElsBurn Single Malt, gereift im Pedro Ximénez Sherry Octave.

In den vergangenen fünf Jahren hat Whiskyfass.de durch zahlreiche Kooperationen mit Destillerien und Abfüllern eine beeindruckende Vielfalt an Sondereditionen hervorgebracht. Besonders hervorzuheben sind die wiederkehrenden Octave-Abfüllungen von ElsBurn, die regelmäßig zu den Highlights des Sortiments gehörten. Daher ist es nur konsequent, dass der Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten erneut von einem ElsBurn geprägt wird und damit die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzt.

Der Single Malt reifte über fünf Jahre vollständig im PX Sherry Octave mit der Fassnummer 1470. Die kleine Fassgröße sorgt für eine außergewöhnlich intensive Reifung und verleiht dem Whisky seine tiefdunkle Farbe und sein vielschichtiges Aromenspiel. Abgefüllt mit kräftigen 58,2 % vol., selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert, zeigt die Edition eindrucksvoll, wie komplex und harmonisch ein junger Octave-ElsBurn sein kann.

Mit nur 71 Flaschen weltweit bildet dieser Whisky nicht nur den Auftakt der Jubiläumsaktionen, sondern auch ein herausragendes Sammlerstück für Kenner deutscher Single Malt Handwerkskunst.

„Fünf Jahre Whiskyfass.de! Das wollten wir mit einer Abfüllung einläuten, die unsere Entwicklung perfekt widerspiegelt. Was damals in meinem Büro begann, ist heute ein großer Fachhändler für Whisky und feine Spirituosen mit über 3.100 Abfüllungen im Sortiment. Unser Weg war geprägt von Leidenschaft und der Freude, besondere Genussmomente zu teilen. Wir freuen uns auf die nächsten fünf Jahre mit neuen Kooperationen, spannenden Abfüllungen und vielen Ideen für unsere Community.“ Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de

Begleitend zur Veröffentlichung des Jubiläums-Whiskys warten bis zum 21.11. über 50 ausgewählte Angebote mit bis zu 32 % Rabatt auf die Kundinnen und Kunden. Ein Dankeschön an die Community für fünf Jahre Vertrauen und Wachstum.

Die Jubiläumsabfüllung ist neben den Sonderangeboten ab sofort exklusiv auf https://whiskyfass.de/anniversary erhältlich. Aber nur so lange der Vorrat reicht!