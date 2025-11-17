Montag, 17. November 2025, 23:59:41
TTB-Neuheit: Johnnie Walker Blue Label Texas Edition 2026

Die TTB-Datenbank ist nach dem Shutdown wieder in Betrieb - und ein neuer Johnnie Walker Blue Label wirft seine Schatten voraus...

Nachdem der Shutdown in den USA jetzt zu Ende gegangen ist, nimmt die us-amerikanische TTB-Datenbank wieder den Betrieb auf (sie war wegen mangelnder Finanzierung geschlossen). Wir dürfen also in der nächsten Zeit einige Nachträge erwarten – einer davon ist ein neuer Johnnie Walker Blue Label Limited Edition Design 2026 mit dem Thema Texas. Er unterscheidet sich nicht im Inhalt, aber von den gezeigten Motiven auf der Flasche, die auf drei Seiten mit Motiven aus dem Bundesstaat bedruckt sind.

Und so sieht die Flasche aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
