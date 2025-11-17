Daily Collection No. 1 – Pfirsich & Tropical als Auftakt der Hauslinie von Simple Sample

Simple Sample geht unter die unabhängigen Abfüller und beschreitet dabei einen unkonventionellen, interessanten Weg. Die Daily Collection No. 1 ist der Auftakt zu einer permanent verfügbaren Core Range – und man orientiert sich nicht an Destillerien, sondern an einem speziellen Geschmacksprofil pro Bottling. Dabei ist jede Abfüllung ein Single Malt.

Die Daily Collection No. 1 widmet sich den Pfirsicharomen und jenen von tropischen Früchten und ist mit 46,1% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die genaueren Infos zum Bottling, zur Linie und zu den Bezugsmöglichkeiten lesen Sie im Presseartikel unten:

Daily Collection No. 1 – Pfirsich & Tropical als Auftakt unserer Hauslinie von Simple Sample

Unsere neue Hauslinie bildet die Geschmackswelten ab, die wir bei Simple Sample lieben. Start: Ex-Bourbon, 46,1 % vol., Pfirsich & Tropic.

Eine Hauslinie, die nach unserem Geschmack entsteht.

Mit der Daily Collection starten wir eine Reihe dauerhaft verfügbarer Abfüllungen, die nicht einem Einzelfass hinterherlaufen, sondern unsere Lieblingsstile im Glas greifbar machen. Jede Nummer steht für ein klares Aromabild, das wir persönlich schätzen – von hell-fruchtig bis würzig, von malzbetont bis rauchig. So entsteht im Laufe der Zeit ein Kanon an Profilen, der konstant bleibt und doch nuanciert weiterwächst.

No. 1 – Pfirsich & Tropical (Ex-Bourbon • 46,1 % vol. • natürliche Farbe)

Den Auftakt macht die helle Seite: reine Ex-Bourbon-Reifung für transparente, sonnige Aromen. Das Profil ist bewusst auf Pfirsich und tropische Früchte ausgerichtet – saftig, klar, ohne Schwere.

Nase

Sofort reifer Weißpfirsich, dahinter gelbe Mango und Ananas, getragen von Vanillecreme, hellem Blütenhonig und zarter Zitronenzeste. Feines Shortbread und ein Hauch Kokos verweisen auf amerikanische Eiche.

Gaumen

Seidig und präzise. Pfirsichkompott, Vanillefudge, reife Birne; dazu tropische Akzente von Mango und Ananas, abgerundet von zarten Zitrusölen. Die Eiche bleibt strukturell, nie dominant; 46,1 % vol. setzen das Aromabild klar, ohne Schärfe.

Finish

Mittel-lang, hell und sauber: Pfirsichnachhall, etwas Malz, ein trockener, eleganter Eichenrahmen.

Wofür die Daily Collection steht

Hauslinie statt Zufall: keine Single Casks; sorgfältig komponierte Batches, die ein definiertes Aromaziel treffen.

Konstanz mit Transparenz: jede Charge folgt demselben Profil; kleine saisonale Nuancen sind möglich und gewollt.

Geschmackswelten, die wir lieben: No. 1 = Pfirsich & Tropical. Künftige Ausgaben besetzen weitere Felder unseres Geschmackskompasses (z. B. nussig-malzig, rote Früchte, maritime Frische, feiner Rauch) – stets klar erkennbar, stets als Everyday-Referenz gedacht.

Reifung: ausschließlich Ex-Bourbon (American Oak)

Abfüllstärke: 46,1 % vol.

Farbe: natürlich

Linienstatus: dauerhaft verfügbar, mit Batch-Kennzeichnung

Daily Collection No. 1 ist ab sofort erhältlich – als Flasche oder als Sample.

Wir laden euch ein, mit dieser ersten Ausgabe den Startpunkt unserer Hauslinie zu setzen: Pfirsich & Tropical als klare Aussage dessen, was wir an hellen Ex-Bourbon-Profilen schätzen.

Simple Sample – Spirit on the Lips.

Preislich liegen wir heute bei

0,5 L = 44,90 € (1l = 89,80 €)

5CL = 7,90 € (1l = 158,00 €)

Die Großflasche gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!

