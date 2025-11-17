Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH bringt sld Importeur drei neue Abfüllungen der Marke Peat’s Beast in den Handel: Single Cask Bottlings in Fassstärke, die die torfig-maritime Seite des schottischen Whiskys zelebrieren. Die Abfüllungen sind 15, 18 und 20 Jahre alt und zeigen dabei jeweils andere Facetten.

Hier die technischen Daten und vor allem die Tasting Notes zu den drei Peat’s Beast-Bottlings:

Neue Single Cask Editionen von Peat’s Beast: Drei außergewöhnliche Jahrgänge für Liebhaber rauchiger Whiskys

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH freut sich, drei neue und streng limitierte Single Cask Abfüllungen der Marke Peat’s Beast vorstellen zu dürfen. Die exklusiven Editionen stammen aus den Jahrgängen 2010, 2007 und 2005 und präsentieren sich damit als 15-, 18- und 20-jährige Single Malts – jeweils in Fassstärke und mit unverwechselbarem Charakter.

Bekannt für ihren kompromisslos intensiven Stil, zeigen sich die neuen Abfüllungen von Peat’s Beast in ihrer reinsten Form: heavily peated und mit einem maritimen Einschlag, der perfekt zum Charakter der Marke passt.

Jedes der drei Fässer wurde einzeln ausgewählt, um die Entwicklung und Vielschichtigkeit des „Beasts“ über die Jahre hinweg zu zeigen. Während der 15-Jährige mit seiner kräftigen Struktur und 57 % vol den typischen, intensiven Rauchcharakter der Marke trägt, zeigt sich der 18-Jährige mit 55 % vol etwas smoother und harmonisch ausbalanciert. Der 20-Jährige schließlich, mit 53,4 % vol, überzeugt durch Tiefe, Reife und elegant eingebundene intensive Torfnoten.

„Diese drei Single Cask Abfüllungen sind ein seltenes Highlight für Liebhaber torfiger Whiskys. Sie zeigen, wie facettenreich und charakterstark Peat’s Beast über die Jahre geworden ist – mit einer maritimen Note, die das wilde Wesen des Beasts perfekt einfängt.“ Destillerie Kammer-Kirsch GmbH.

Alle drei Abfüllungen zeigen sich in einen neuen modernen Design, das alle Informationen zu den Single Casks auf dem Etikett gut sichtbar macht und die Abfüllungen farblich voneinander unterscheidet. Die Single Malts erscheinen in streng limitierter Stückzahl, ungefiltert und ungefärbt, um den authentischen Charakter jedes einzelnen Fasses zu bewahren.

Die neuen Peat’s Beast Single Cask Editionen im Überblick:

Peat’s Beast Single Cask 2010

Nase:

Kräftiger, schärferer Eindruck, würzig mit Pfeffer; klarer, trockener Torf.

Gaumen:

Sanft im Mundgefühl, die Torfnote wirkt frisch und prägnant, scharf, aber nie aggressiv; Zitrusnoten, insbesondere Zitrone, bringen Frische. Der Whisky wirkt leicht, bleibt jedoch angenehm trinkbar.

Abgang:

Sehr langer, phenolischer Abgang, extrem frisch und trocken; ideal für eine Peat’s Beast Abfüllung.

15 Jahre alt

57 % vol, Fassstärke

ca. 50ppm

Peat’s Beast Single Cask 2007

Nase:

Deutliche Butter- und Karamellnoten, sanftes Torfaroma im Hintergrund.

Gaumen:

Sehr sirupartig, reichhaltig und mild; elegante Torfnoten runden den Geschmack ab. Kein klassischer Peat-Bomb, sondern ein harmonisches und feines Whisky-Erlebnis.

Abgang:

Extrem langanhaltend; Noten von Zuckerbonbons und pudriger Süße, sanfte Torfnuancen bleiben subtil präsent. Ein wunderschöner, ausgewogener Whisky.

18 Jahre alt

55 % vol, Fassstärke

ca. 50ppm

Peat’s Beast Single Cask 2005

Nase:

Sehr kräftig, rauchig und torfig, mit Noten von Karamell und gebranntem Zucker.

Gaumen:

Kräftiger Torfrauch, äußerst elegant; Aromen von Fudge und süßem Gebäck, getragen von einem feinen, torfigen Rückgrat. Sehr harmonisch und rund.

Abgang:

Lang anhaltend, intensiv torfig mit einem Hauch Süße von Karamell; rund und kraftvoll, hinterlässt ein tiefes, wärmendes Finish.

Fazit:

Ein herausragender Dram – intensiv torfig, aber ohne alkoholische Schärfe. Trotz 53,4 % ABV wirkt er sanft und zugänglich.

20 Jahre alt

53,4 % vol, Fassstärke

ca. 50ppm

Angeboten werden die neuen Editionen ab sofort im gut sortierten Fachhandel sowie über ausgewählte Online-Händler und die Vertriebskanäle der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH. Der Single Malt aus dem Jahr 2010 ist zu einem UVP von 89,00€, der Jahrgang 2007 zu 97,00€ und das 2005er Single Cask zu einem UVP von 109,00€ erhältlich.

Über Peat’s Beast

Peat’s Beast steht seit seiner Einführung für kompromisslosen Rauchgenuss – wild, kräftig und unverkennbar torfig. Jede Abfüllung zeigt den Charakter des „Beasts“ auf ihre eigene Weise: ungezähmt, komplex und mit einer faszinierenden Tiefe.