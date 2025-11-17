Die Messe München Whisky & Spirits und Munich Spirits, ein Whisky Freundeskreis aus München, haben eine lange gemeinsame Geschichte. Die Munich Spirits gründeten sich auf der Vorläufermesse Finest Spirits im Jahr 2007 und sind seit Jahren fester Bestandteil der Messe. Sie veranstalteten für interessierte Besucher Führungen – durch die neue Location ist das in dieser Weise nicht mehr möglich.

Dafür veranstalten sie jetzt zwei Master Classes, am Freitag und am Samstag – und präsentieren dort Abfüllungen, die über die Jahre im Freundeskreis herausgegeben wurden. Es sind Abfüllungen mit Geschichte(n) und ohne „G’schichterln“ – also echter Fan-Stoff.

Welche Bottlings verkostet werden und wie Sie an Tickets für die beiden Tastings kommen, lesen Sie hier bei uns:

München Whisky & Spirits 2025: Munich Spirits Masterclass am 22. & 23.11.2025

München, 18. November 2025 – München Whisky & Spirits 2025 – neuer Termin, neue Location und „Zurück zu den Wurzeln“!

Munich Spirits, ein Whisky Freundeskreis, wurde 2007 auf der Finest Spirits gebildet. Seitdem sind wir freundschaftlich eng mit den Veranstaltern verbunden. Ist doch die Münchner Whiskymesse einer unserer Jahreshöhepunkte. Seitdem ist der Munich Spirits Stand ein fester Bestandteil der Münchner Whiskymesse. Im Gegenzug bot Munich Spirits während der Messe für interessierte Besucher geführte Touren an. Vorsichtig geschätzt haben wir in den zurückliegenden Jahren mehr als 5000 Besucher über die Messe geführt, was den Munich Spirits Freundeskreis beträchtlich wachsen ließ.

2025 nun das erste Jahr ohne geführte Touren, die neuen räumlichen Gegebenheiten in der Wappenhalle lassen diese leider nicht zu. Eigentlich schade, für unsere Munich Spirits Tour Guides und interessierte Be- sucher.

„Zurück zu den Wurzeln“

So kam Tanja, die Veranstalterin, auf die Idee: „Munich Spirits könnte anstelle der Touren Masterclasses aus- richten.“ Genau, wegen regelmäßige gemeinsame Whisky Tastings in München bildete sich 2007 der Munich Spirits Freundeskreis. Klar ein Munich Spirits Masterclass wollten wir schon immer, aber Whisky Business und Whisky Hobby sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. So durften wir mehrmals zurückstecken.

Was lange währt, wird gut. So hoffen wir.

Munich Spirits Stand Messe 2024

Cask Stories – Munich Spirits Clubabfüllungen und ihre Geschichte

Masterclass – es braucht ein Thema!!!

Zu jeden guten Whisky gehört eine genau so gute Geschichte. Die besten Geschichten sind die selbst erleb- ten, denn die kann kein anderer erzählen. Irgendwelche an den Haaren herbeigezogen und in Form gepresste Marketing Märchen gibt es hier nicht. Vielmehr fanden in den zurückliegenden 18 Jahren über verschiedene Pfade einige schöne Fässer aus Schottland den Weg zu uns und wurden zu unseren Clubabfüllungen.

Einige schöne Fallbeispiele werden wir gemeinsam verkosten.

Teaninich 15y.o.; 2007-2022; Refill Sherry

zum 15 jährigen Jubiläum von Munich Spirits destilliert am Gründungstag von Munich Spirits

Man muss schon frühzeitig Himmel und Höhle bewegen setzen um diese Idee umzusetzen

am Ende setzte sich das Teaninich Cask qualitativ unter 15 Mitbewerbern durch

das Destillationdatum am Ende die Punktlandung

Ben Nevis 22y.o.; 1996-2018; Cask No. #435; Sherry Butt

Ben Nevis 22y.o.; 1996-2018; Cask No. #829; Sherry Butt

Ben Nevis Casks im Doppelpack – Sherry Butts wie sie unterschiedlicher nicht sein können

beide lecker

gut das es Freunde gibt, welche an einen denken wenn sich Gelegenheiten auftun

und gut das die Ben Nevis Distillery nicht selbst abfüllt

Old Ben 6y.o.; 2018-2025; ex-Ben Nevis Cask No. #435 (Kymsee Whisky); Fassprobe

wenn man Freunden Gutes tut, kommt Gutes zurück

für die München Whisky & Spirits hat Oliver Lange (Kymsee Whisky) eine Fassprobe von den

beiden ex-Ben Nevis Casks gezogen

Ardnamurchan 10y.o.; 2015-2025; ex-Bourbon Barrel; Cask No. 246P; heavyly peated

gut Ding will Weile haben und ein wenig Seemannsgarn ist hier auch verwoben

Sommer 2013 Munich Spirits Schottland Segeltörn incl. ein Besuch auf der Baustelle der

Ardnamurchan Distillery

Ardnamurchan Distillery Am 27. Juli 2014 Munich Spirits Schottland Segeltörn incl. ein Besuch der Ardnamurchan Distillery

(ein Tag vor der offiziellen Destillerieeröffnung)

Juni 2015 Destillation und Cask Filling durch Mark Armin Giessler

August 2025 Abfüllung durch Adelphi (das erste Heavyly Peated Single Cask der Ardnamurchan

Distillery) eine emotionale Bindung zur Destillerie geht man vor Ort ein, im konkreten Fall alles mehr als

Richtig gemacht (Der Whisky ist richtig gut gelungen, die Wette war erfolgreich)

(man sollte sich die Zeit nehmen und unbedingt das Kleingedruckte im Vertrag lesen)

Auf das wir gemeinsam eine kurzweilige Zeit und Spaß haben werden. Munich Spirits

Termine: