Auf der Seine in Paris gereift: Whiskyfass.de präsentiert exklusiv zweite Mackmyra Abfüllung der „Spirit Animal“-Serie

Ein Mackmyra aus Frankreich – genauer gesagt aus der französischen Hauptstadt, das ist das ungewöhnliche Bottling, das Whiskyfass.de als Eigenabfüllung heute vorstellt. Der sechsjährige Mackmyra mit einem einjährigen Finish in einem Rumfass, das auf einem Schiff auf der Seine in Paris nachreifte, ist ab sofort im Webshop von whiskyfass.de zu finden – hier sind die Infos dazu:

Whiskyfass.de präsentiert exklusiv zweite Mackmyra Abfüllung der „Spirit Animal“-Serie – Reifung auf der Seine in Paris

Mackmyra´s zweite Abfüllung der „Spirit Animal“-Serie ist eine exklusive Single Cask Edition, die für ein Jahr auf einem Flussboot mitten in Paris reifte – symbolisch begleitet vom französischen Nationaltier, dem Hahn. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem „Hirsch“-Bottling können sich Kunden von Whiskyfass.de nun auf diese neue, aromatische Abfüllung der schwedischen Destillerie Mackmyra freuen.

Die außergewöhnliche Abfüllung reifte zunächst mehrere Jahre in traditionellen Fässern aus Weißeiche, bevor sie für ihr finales Jahr in ein Rumfass aus französischer Eiche („Rom-mättäd Fransk Ek“) umgefüllt wurde, das an Bord der historischen „Barge 166“ auf der Seine lagerte. Die konstante Bewegung des Flussschiffs in den Gewässern der französischen Hauptstadt intensivierte den insgesamt über sechs Jahre andauernden Reifungsprozess und verlieh dem Whisky eine ganz eigene aromatische Tiefe.

Die Rezeptur basiert auf MACKMYRAs „Preseasoned Smoke/Äppel“, die zarte Rauchnoten mit fruchtiger Frische verbindet. Abgefüllt wurde die Einzelfassabfüllung in natürlicher Fassstärke mit 53,9 % vol, selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlfiltriert.

Wie schon beim Vorgänger, bei dem ein Hirsch die symbolische Verbindung zwischen Deutschland und Schweden herstellte, steht auch das zweite Etikett der „Spirit Animal“-Serie ganz im Zeichen kultureller Identität: Der französische Hahn trifft erneut auf den Hirsch Deutschlands. Beide wurden von Whiskyfass-Grafiker Thomas Preuss von Hand gezeichnet und formen gemeinsam mit dem Fass das charakteristische Serienlabel.

„Mit dieser zweiten Abfüllung wollten wir das Konzept weiterführen, das nationale Tiere, außergewöhnliche Reifungen und europäische Destilleriekunst zusammenbringt. Der Hahn auf dem Label ist ein charismatisches Statement – für Frankreich und für ein außergewöhnliches Whisky-Erlebnis.“ Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de starte den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.700 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bildet die Kooperation mit der der schwedischen Destillerie MACKMYRA aus Gäv e le.

Über MACKMYRA

MACKMYRA ist Schwedens erste Single Malt Destillerie und wurde 1999 von acht Freunden gegründet, die den Traum vom eigenen schwedischen Whisky verwirklichten. Bekannt für ihre Innovationsfreude, setzt MACKMYRA auf lokale Rohstoffe, nachhaltige Produktion in der Gravity-Destillerie und besondere Reifungskonzepte – darunter in einer stillgelegten Erzmine oder an Bord eines Schiffs. Mit ihrem modernen Stil und handwerklichem Anspruch ist MACKMYRA ein Pionier der neuen europäischen Whiskybewegung.