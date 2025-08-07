Donnerstag, 07. August 2025, 11:55:19
Suche
HintergrundMarktSchweden

Neuer Besitzer von Mackmyra verstorben – Brennereibetrieb soll dennoch im September wieder starten

Der seit 2004 an Mackmyra beteiligte Lennart Hero war seit der Rettung der Destillerie auch Haupteigner

Wie die schwedische Whiskyseite Spirit News berichtet, ist der neue Besitzer (und alte Anteileigner) der Mackmyra Distillery, Lennart Hero, am 15. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben. Aus Rücksicht auf die Familie wurde der Tod von Lennart Hero erst Anfang der Woche der nun auf 14 Personen reduzierten Belegschaft von Mackmyra mitgeteilt. Hero hatte mit einer großen Geldspritze im November des Vorjahres die Brennerei vor dem Konkurs gerettet (wir berichteten hier)

Dennoch soll der Betrieb in Gaevle im September laut Quellen im Unternehmen im September 2025 wieder aufgenommen werden. Momentan werden die Anlagen, die seit der Stillegung zum Teil Rost angesetzt haben, überprüft, vor allem die Ventile. Das System muss dann noch gespült werden.

Die Brennblasen in der alten Mackmyra-Brennerei. Bild © Whiskyexperts

Hauptschwierigkeit aber, so Spirit News, sei das veraltete Steuerungsystem, welches eine Software-Investition von ca. 45.000 Euro erfordert. Erst dann können Testläufe gestartet werden, die Ausrüstung optimiert und erster neuer Whisky produziert werden.

Die zukünftigen Eigentumsverhältnisse sind nach dem Tod von Lennart Hero noch unklar. Dazu muss zunächst einmal die Verlassenschaft geregelt sein. Falls die Erben die Brennerei nicht weiter betreiben wollen, müssen sie dem Partner No. 1 Capital, einem großen Alkoholproduzenten in Vänersborg, ein Verkaufsangebot unterbreiten. Dass dieser ein solches annehmen wird, sollte die Partnerschaft nicht weiter bestehen, ist angesichts der gut gefüllten Lager aber sehr wahrscheinlich.

Einen zweiteiligen Artikel über unseren Besuch bei Mackmyra im Jahr 2019 können Sie hier und hier lesen.

Mackmyra Gravity Distillery. Bild © Whiskyexperts
-Werbung-
Sourcespiritnews.se
Vorheriger Artikel
Yorkshire Distilling Co wird liquidiert – Vermögenswerte werden versteigert
Nächster Artikel
TTB-Neuheit: Neuer Bowmore 25yo

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH