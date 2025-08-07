Neuer Besitzer von Mackmyra verstorben – Brennereibetrieb soll dennoch im September wieder starten

Wie die schwedische Whiskyseite Spirit News berichtet, ist der neue Besitzer (und alte Anteileigner) der Mackmyra Distillery, Lennart Hero, am 15. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben. Aus Rücksicht auf die Familie wurde der Tod von Lennart Hero erst Anfang der Woche der nun auf 14 Personen reduzierten Belegschaft von Mackmyra mitgeteilt. Hero hatte mit einer großen Geldspritze im November des Vorjahres die Brennerei vor dem Konkurs gerettet (wir berichteten hier)

Dennoch soll der Betrieb in Gaevle im September laut Quellen im Unternehmen im September 2025 wieder aufgenommen werden. Momentan werden die Anlagen, die seit der Stillegung zum Teil Rost angesetzt haben, überprüft, vor allem die Ventile. Das System muss dann noch gespült werden.

Die Brennblasen in der alten Mackmyra-Brennerei. Bild © Whiskyexperts

Hauptschwierigkeit aber, so Spirit News, sei das veraltete Steuerungsystem, welches eine Software-Investition von ca. 45.000 Euro erfordert. Erst dann können Testläufe gestartet werden, die Ausrüstung optimiert und erster neuer Whisky produziert werden.

Die zukünftigen Eigentumsverhältnisse sind nach dem Tod von Lennart Hero noch unklar. Dazu muss zunächst einmal die Verlassenschaft geregelt sein. Falls die Erben die Brennerei nicht weiter betreiben wollen, müssen sie dem Partner No. 1 Capital, einem großen Alkoholproduzenten in Vänersborg, ein Verkaufsangebot unterbreiten. Dass dieser ein solches annehmen wird, sollte die Partnerschaft nicht weiter bestehen, ist angesichts der gut gefüllten Lager aber sehr wahrscheinlich.

Einen zweiteiligen Artikel über unseren Besuch bei Mackmyra im Jahr 2019 können Sie hier und hier lesen.