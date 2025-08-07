TTB-Neuheit: Neuer Bowmore 25yo

Es scheint bald einen neuen Bowmore 25yo zu geben, der in absehbarer Zeit dann auch offiziell vorgestellt werden könnte. Dass er neu ist, glauben wir nicht allein durch den Umstand, dass wir die Label für ihn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, sondern auch weil er mit 48,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde – eine Stärke, in der bislang keine der offiziellen 25-jährigen erschienen ist.

Ansonsten sind die Label nicht besonders gesprächig, allein die Komposition des Bowmore 25yo verraten sie noch, und sie ist keine Überraschung: Er stammt, wie gehabt, aus ex-Bourbon und Spanish Oak Oloroso Sherry Casks: