Donnerstag, 07. August 2025, 11:55:33
Suche
IslayNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Neuer Bowmore 25yo

Neuigkeiten von Islay: Die Destillerie Bowmore bereitet eine neue Ausgabe ihres 25yo vor - sagt die US-Datenbank

Es scheint bald einen neuen Bowmore 25yo zu geben, der in absehbarer Zeit dann auch offiziell vorgestellt werden könnte. Dass er neu ist, glauben wir nicht allein durch den Umstand, dass wir die Label für ihn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, sondern auch weil er mit 48,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde – eine Stärke, in der bislang keine der offiziellen 25-jährigen erschienen ist.

Ansonsten sind die Label nicht besonders gesprächig, allein die Komposition des Bowmore 25yo verraten sie noch, und sie ist keine Überraschung: Er stammt, wie gehabt, aus ex-Bourbon und Spanish Oak Oloroso Sherry Casks:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Neuer Besitzer von Mackmyra verstorben – Brennereibetrieb soll dennoch im September wieder starten
Nächster Artikel
Whisky Live Germany startet mit drei hochkarätigen Masterclasses

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH