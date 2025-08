Yorkshire Distilling Co wird liquidiert – Vermögenswerte werden versteigert

Es ist NICHT die Spirit of Yorkshire Distillery mit ihren Fercullen Whiskys, von der hier die Rede ist, sondern die Yorkshire Distilling Co – eine Lohnbrennerei mit zwei Standorten in East Yorkshire, die nun das nächste Opfer der Whiskykrise wurde.

Interessant daran ist, dass die Yorkshire Distilling Co erst 2024 kommissioniert wurde und nun bereits in Liquidation ist. Sie hatte die Ausrüstung, um für andere Marken Whisky, Gin, Rum, Baijiu und Wodka mit zusätzlichem Geschmack zu produzieren, mit einer Fermentationskapazität von 150.000 Litern, sieben unabhängig operierende Copper Stills und 930qm Lagerfläche für Fässer.

Problem: In der Zeit nach der Überproduktion war das Angebot der Yorkshire Distilling Co nicht mehr gefragt, und so musste man nach nur einem Jahr einen Masseverwalter bestellen und die gesamten Assets des Unternehmens in eine Auktion gehen. Als Vermögenswertbewerter wurde BPI Asset Advisory bestimmt. Dort sagt man, dass das anfängliche Interesse am Equipment recht hoch sei und meint dazu:

“Yorkshire Distilling Co, commissioned in 2024, was built with scale, quality and versatility in mind. This auction offers a unique opportunity for buyers across the drinks and process manufacturing sectors to acquire premium, commercial-grade equipment.

“The equipment’s age and specification will appeal to both established operators and those looking to scale.”