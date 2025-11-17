Am 21. und 22. November: 1. Whisky Messe in Nauheim – Die „Whisky Experience“ 2025

Falls Sie sich am kommenden Wochenende in der Gegend von Mainz, Rüsselsheim und Frankfurt (oder im weiteren Umkreis dieser Region) befinden, könnte die nachfolgende Ankündigung für Sie interessant sein: Am Freitag und Samstag findet in der SVK-Halle in Nauheim die erste „Whisky Experience“-Whiskymesse statt. Im Rahmen dieser Messe wird auch der erste Nauheimer Whisky präsentiert, der in Kastanienholz-Fässern reifte, die zuvor mit Rum belegt waren.
Mehr über die Messe und den ersten Nauheimer Whisky hier:
1. Whisky Messe in Nauheim – Die „Whisky Experience“ 2025
Am 21. & 22. November 2025
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Whiskys! Vom 21. bis 22. November 2025 verwandelt sich die SKV- Halle Nauheim in ein Paradies für Genießer, Entdecker und Kenner. Renommierte Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren eine exklusive Auswahl feinster Whiskys und Spirituosen – von schottischen Klassikern über internationale Raritäten bis hin zu hochwertigen deutschen Abfüllungen.
Erleben Sie die Vielfalt vom „Wassers des Lebens“ bei stimmungsvoller Atmosphäre und Live-Musik – perfekt für ein Wochenende voller Aromen, Geschichten und echter Persönlichkeiten der Whiskyszene.
Eintritt & Öffnungszeiten:
- Freitag, 21.11.2025: 15 – 21 Uhr
- Samstag, 22.11.2025: 14 – 21 Uhr
Ticket: 14,- € inkl. Nosing-Glas
Das Highlight 2025: Die Premiere des ersten Nauheimer Whiskys.
Aus einer Schnapsidee wurde eine Vision – und nun Realität. Inspiriert an einem Vater-Sohn-Wochenende durch einen Besuch in der Traditionsdestillerie LANTENHAMMER am Schliersee, reifte die Idee.
Der erste Nauheimer Whisky reifte nun in einzigartigen FREYA-Kastanienholzfässern, die zuvor den charaktervollen „RUMULT Viking Edition Freya“-Rum beherbergten. Gelagert in einem naturverbundenen, unterirdischen Warehouse, bringt dieser Whisky nicht nur Geschmack, sondern auch eine Geschichte mit.
Masterclasses – Exklusives Wissen & Genuss in kleinen Gruppen
In Kooperation mit ausgewählten Ausstellern erwarten Sie spannende Tasting-Vorträge zu besonderen Abfüllungen. Die Teilnahme ist nur mit gültigem Messeticket möglich, die Plätze sind begrenzt.
Masterclass-Auszug:
- Freitag: Taste-of-Scotland, Finest-Storage, Kyrburg Exklusiv u. v. m.
- Samstag: MyWhiskySky, St. Kilian, Mörfelder Whiskykeller, u. v. m.
Seien Sie dabei, wenn Nauheim zum Zentrum der Whiskykultur wird – wir freuen uns auf Sie!
Mehr über die Messe finden Sie auf der Homepage der Veranstaltung – https://finest-storage.de/whiskymesse/