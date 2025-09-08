Von Whisky.de erreicht uns die Mitteilung, dass man die neue Clubflasche, einen Edradour Port Pipe, abgefüllt hat und dieser nun für bestehende und neue Clubmitglieder erhältlich ist. Zudem hat man den neuen Katalog 2025/2026 fertiggestellt – er zeigt auf mehr als 150 Seiten das aktuelle Angebot und kann kostenlos bestellt werden – oder als PDF im Whisky.de-Shop heruntergeladen.

Die Verlinkung zum Shop finden Sie am Ende der Pressemitteilung:

Neue Whisky.de Clubflasche und der neue Whisky.de-Katalog 2025/2026

Ab sofort verfügbar: der neue exklusive Hochgenuss für Whisky.de-Clubmitglieder – und für alle, die es noch werden wollen:

Die neue Whisky.de Clubflasche Edradour Port Pipe ist da!

Das Warten hat sich gelohnt: Erstmals wurde ein Edradour Single Malt eigens für Whisky.de als Clubflasche abgefüllt. Die exklusive Edition reifte fast 11 Jahre in ehemaligen Port Pipes und begeistert mit intensiven Geschmacksnoten von Portwein, Rosinen sowie süß-fruchtigen Nuancen. Abgefüllt in der für Edradour typischen, leicht erhöhten Trinkstärke von 46 % vol. kommt dieser außergewöhnliche Whisky in formschönen Flaschen, die den besonderen Charakter der limitierten Sonderedition unterstreichen. Erhältlich ist die Abfüllung für Whisky.de- Clubmitglieder und alle, die es noch werden möchten!

Mit dem Kauf der Clubflasche werden Sie automatisch für 12 Monate Mitglied im Whisky.de Club, der Ihnen folgende Vorteile bietet:

5% Rabatt (ausgenommen Sonderpreise oder Bücher)

Clubmitgliedschaft inkl. gratis Clubflasche

Exklusiver Vorverkauf von Raritäten

Keine Abo-Bindung

Gültig ab der ersten Bestellung

Der neue Whisky.de-Katalog 2025/2026

Parallel zur Clubflasche erscheint der neue Whisky.de-Katalog für die Saison Herbst 2025/Sommer 2026. Auf über 150 Seiten präsentiert er eine umfassende Auswahl an Whiskys aus Schottland, Irland, Japan und vielen weiteren Ländern – ergänzt durch eine spannende Vielfalt hochwertiger Rums, Gins und anderer Spirituosen. Jedes Produkt wird mit Bildern und detaillierten Informationen vorgestellt, die den Katalog zu einer inspirierenden Orientierungshilfe für Genießer und Sammler machen.

Der Katalog kann ab sofort kostenfrei bestellt werden – wahlweise als gedruckte Ausgabe oder digital als PDF-Download im Whisky.de-Shop.

Weitere Informationen und Bestellungen unter: www.whisky.de