Irische Ardara Distillery erhält 15 Millionen Investment von Ferovinum

Sliabh Liag Distillers, die Betreiber der Ardara Distillery (sie haben 2022 ihr erstes Whiskyfass befüllt – wir berichteten hier und ihren ersten Whisky vor kurzem abgefüllt), haben von Ferovinum Betriebsmittel in der Höhe von 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen.

Es ist das erste Investment in irischen Whiskey von Ferovinum, die zuvor schon in die Holyrood Distillery und in die Borders Distillery investiert haben (Berichte dazu hier und hier). Warum man sich für eine Investition in Irland entschieden hat, erklärt Gregor Mathieson, der Director of Spirits von Ferovinum so:

“What makes Ireland so exciting is the infectious energy of its distillers and brand owners. Naturally compelling storytellers who combine tradition with a real hunger to innovate. But it’s a long game and growth is capital-intensive. In partnering with Sliabh Liag, we are demonstrating how our platform can empower producers to scale up sustainably, without giving up equity or compromising on quality.”

Ferovinum ermöglicht es Destillerien Kapital zu erhalten, indem sie das Investment durch Lagerbestände absichern, dabei aber die Kontrolle über das Unternehmen behalten.