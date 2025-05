Der Stoff, aus dem Legenden sind: Tastillery präsentiert Legendary Casks 01 – King Arthur

Ein 12 Jahre alter Ardmore aus ex-Islay-Fässern, der ein Finish in einem 2nd Fill Port-Fass erhielt, das zuvor 12 Jahre mit einem Glen Elgin belegt war – das sind die Zutaten zum King Arthur, der ersten Ausgabe der Legendary Casks, mit der sich Tastillery erneut als unabhängiger Abfüller präsentiert.

Der fassstark abgefüllte Legendary Casks 01 – King Arthur ist ab sofort erhältlich – Infos zu ihm und die Bezugsquelle finden Sie nachstehend:

Auf der „The Village“ 2025 in Nürnberg wurde er erstmals vorgestellt – das Feedback war gigantisch. Jetzt endlich könnt ihr euch euer eigenes Exemplar sichern. „Arthur“ ist die Nummer 1 unserer neuen Reihe einzigartiger Single Cask Abfüllungen, die bei uns in Franken reifen und im perfekten Moment abgefüllt werden. Als Basis dient hier ein 12 Jahre alter Ardmore aus den Highlands, der in Ex-Islay- Fässern reifen durfte. Danach wurde er in ein 2nd Fill Port-Fass gefüllt, in dem 12 Jahre lang ein Glen Elgin aus der Speyside ruhte. Es erwartet euch eine legendäre Aromenreise durch Schottland, die in Deutschland vollendet wurde – rauchig, fruchtig und mit einer mystischen Würze, die euch verzaubern wird.

Der Herrscher Camelots stand Pate für unseren „Legendary Casks 01“ abgefüllt in einer edlen geformten Flasche mit standesgemäß goldenem Korken. „Arthur“ ist eine sanft-rauchige, süße Fruchtbombe, deren Komplexität und luxuriöse Textur die Destillationskunst Schottlands mit der Erfahrung des gesamten Tastillery-Teams rund um Christian Braun hier in Deutschland vereint.

www.tastillery.com/products/legendary-casks-arthur

Denn es gibt nur 212 Flaschen – danach wird er zur Legende… Weitere, limitierte Abfüllungen sind bereits in Planung.