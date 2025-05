Douglas Laing & Co. veröffentlicht neue Big Peat Limited Edition zum Fèis Ìle 2025

Eine spezielle Big Peat Limited Edition zum Fèis Ìle 2025 ist heute von Douglas Laing & Co. vorgestellt worden. Die mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllte Edition ist Jahrgang 2010 und wird im Handel 84 Euro kosten.

Ebenfalls aus dem Jahr 2010 stammt eine von Fred Laing persönlich ausgesuchte Einzelfassabfüllung des Big Peat, die in Fassstärke von 55,4% abgefüllt wurde und auf 150 Flaschen limitiert ist. Diese Einzelfassabfüllung wird nur auf Islay erhältlich sein.

Anbei die Presseaussendung, die in deutscher Übersetzung vom Importeur Rising Brands erhalten haben – mit einer zusätzlichen Info aus der englsichsprachigen Pressemitteilung, die für Besucher des Festivals auf Islay interessant sein könnte:

Douglas Laing veröffentlicht neue Big Peat Sonderedition mit Jahrgang – Big Peat Fèis Ìle 2025

Glasgow/ Nürnberg, 23.05.2025 Die preisgekrönte Big Peat Islay Blended Malt Scotch Whisky-Reihe des unabhängigen Blenders, Abfüllers und Destillateurs Douglas Laing & Co. kündigt stolz ihre jährliche Sonderabfüllung zum Fèis Ìle an – eine wahre Hommage an alles, was Islay ausmacht, sorgfältig ausgewählt zur Feier dieses besonderen Anlasses.

Fèis Ìle – das Islay Festival – vereint Whisky- und Islay-Liebhaber aus aller Welt, um die Insel, ihre Kultur und die einzigartigen Spirituosen, die sie hervorbringt, zu feiern. Dieses zehntägige Event ist ein Highlight im Kalender jedes Islay-Whisky-Fans. Big Peat ist stolz, Teil eines so bedeutenden jährlichen Ereignisses zu sein, und die Veröffentlichung dieser einzigartigen Abfüllung ist für Douglas Laing ein besonderer Moment.

Die Big Peat Fèis Ìle Limited Edition 2025 wurde exklusiv als Jahrgang 2010 abgefüllt und reifte ausschließlich in sorgfältig ausgewählten Refill Hogshead-Fässern. Diese Abfüllung führt Whiskyfans zurück zu den Ursprüngen von Big Peat – auf die Insel Islay, die er sein Zuhause nennt. Die Fassauswahl liefert ein klassisches Big Peat-Aromenprofil – und noch mehr: Man kann sich auf Schichten von süßem Rauch freuen, durchzogen von einer salzigen, maritimen Note, die schließlich im charakteristischen rauchigen BBQ-Profil mündet, für das Big Peat bekannt ist. Small Batch, 40 PPM, abgefüllt mit kräftigen 50 % Vol., ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe – Big Peat Fèis Ìle verkörpert den wahren Geist von Islay.

Die Abfüllung wird in einer hochwertigen, folienveredelten Ausstattung präsentiert, mit einem einzigartigen Etikett, das alle wichtigen Details zum neuesten Mitglied der Big Peat Familie hervorhebt.

Chloe Wood, Big Peat Brand Manager, comments:

„Big Peat wurde immer so konzipiert, dass er die Geschichte Islays erzählt – sei es durch die Auswahl der Whiskys, die Fassauswahl oder das Geschmacksprofil. Bei dieser speziellen Abfüllung gibt es kein Verstecken hinter dominanten Fass-Finishes. Big Peat Fèis Ìle zeigt den Einfluss hochwertiger Whiskyauswahl und meisterhaften Fassmanagements, vereint zu einem Whisky, der vom ersten Schluck an voller Charakter ist und wirklich widerspiegelt, was Big Peat ausmacht.“

Big Peat Fèis Ìle Limited Edition ist ab sofort bei ausgewählten Händlern, Whisky-Fachgeschäften und online erhältlich.

Tasting Notes:

Die Fèis Ìle 2025 Edition bietet das klassische Big Peat-Aromenprofil: süßer Rauch, eine salzig-maritimen Note und Nuancen von zuckrigem Seetang, Kohlestaub, Ruß und feuchter Lagerfeuerasche – abgerundet durch seinen charakteristisch lang anhaltenden, rauchigen BBQ-Abgang.

Alongside our Fèis Ìle Limited Edition, Fred Laing, Chairman of Douglas Laing, has selected a single cask of Islay Single Malt, distilled at Caol Ila Distillery in 2010 and bottled in 2025. This rare and limited release of just 150 bottles has been matured exclusively in Refill Hogshead casks, bottled at 14 years old and at a natural cask strength of 55.4% ABV. Each bottle has been hand-numbered and personally signed by Fred. Fred adds “I love being involved in what we – and here I include Big Peat himself – select for his unique single cask releases. This particular cask ticked all our quality boxes – so much so that we decided to bottle it just before it reached 15 years old”. This single cask delivers amplified notes of citrus, salted sweetness, nuttiness and oak. Available exclusively on the Island of Islay during Fèis Ìle, it’s another not-to-be-missed release.