Serge verkostet: Ein Duo aus Glenkinchie

Der Glenkinchie Distillers Rdition und ein 16 Jahre alter Glenkinchie von The Whisky Agency sind die beiden Whiskys in der Verkostung von Serge Valentin, die Sie heute bei ihm auf der Webseite finden. Während die Originalabfüllung in einem amerikanischen Eichenfass, das mit Amontillado gefinisht wurde, stammt, ist der 16 Jahre alte Whisky in einem Sherry Hogshead gereift – und die Abfüllung, die Serge im heutigen Tasting bevorzugt.

Hier die Tabelle dazu:

Abfüllung Punkte

Glenkinchie ‘Distillers Edition’ (43%, OB, +/-2022) 82 Glenkinchie 16 yo 2008/2025 (51.9%, The Whisky Agency, sherry hogshead, 300 bottles) 87