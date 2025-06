Glendronach legt den 21yo in der Core Range neu auf

Langjährige Whiskyfreunde können sich noch gut an den früheren Glendronach 21yo erinnern, der unter dem Namen „Parliament“ verkauft wurde. Nach der zeitweiligen Einmottung der Brennerei in den Highlands verschwand der Parliament langsam aus dem Angebot der Core Range.

Im Juli des Vorjahres wurde dann die Core Range (12yo, 15yo, und 18yo) gemeinsam mit dem Fotografen und Regisseur Rankin (John Rankin Waddell) umgestaltet (wir berichteten).

Schon damals kündigte man auch an, dass die älteren Abfüllungen als Ultra-Premium Core Range folgen werden, und zwar der Glendronach 21, Glendronach 30 und Glendronach 40.

Nun ist es soweit: Die Highland-Brennerei im Besitz von Brown-Forman hat den neuen Glendronach 21yo vorgestellt, mit dem neuen Design der Core Range.

Laut der Destillerie soll zwar die Verpackung und das Flaschendesign verändert und modernisiert worden sein, nicht aber die Zusammensetzung des Whiskys. Der Whisky stammt aus einer Mischung von Oloroso- und PX-Sherryfässern aus Andalusien und wird mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Master Blender Rachel Barrie beschreibt ihn als Whisky mit außergewöhnlicher Tiefe und Balance:

“The Glendronach Aged 21 Years is an elegant and sublime expression, defined by its exceptional balance and depth. The time-honoured maturation style using oloroso and Pedro Ximénez Sherry casks reveals a symphony of richness and finesse, culminating in a long, lingering finish. On the nose, it opens with ripe autumn fruits, blackberries, and red plums, lifted by a touch of candied orange. The palate is a revelation: layers of fine Sherry and bitter chocolate sauce unfold over nutmeg and ginger-baked Victoria plum pudding, delivering both depth and indulgence.”