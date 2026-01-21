Pläne für zwei Lagerhäuser bei Glendronach nach Einspruch von Scottish and Southern Electricity Networks abgelehnt

Wie Grampian Online heute berichtet, hat das Aberdeenshire Council Pläne für den Bau von zwei neuen Lagerhäusern bei Glendronach abgelehnt. Grund dafür ist der Einspruch der Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), die einen Konflikt zwischen ihren eigenen Plänen und deren von Glendronach sahen.

Glendronach. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Grund: Die für bis 2030 geplante 400kV-Leitung von Beauly nach Peterhead würde über den Baugrund der angedachten Lagerhäuser von Glendronach führen und als Starkstromleitung ein Sicherheitsrisiko zusammen mit dem gelagerten Alkohol bilden. Ein Unternehmenssprecher:

“Given that we are now at a stage in our project design process that finalises the alignment, this prevents us from being able to change our alignment to avoid interaction with the proposed Class 6 distillery warehousing. As such, should the proposed Class 6 distillery warehouses be consented in accordance with the current plans, we could not construct our nationally significant new 400kV (400,000 volt) overhead electrical transmission line over these structures for safety, engineering and operational reasons.”

Ein weiterer Grund für die Ablehnung durch die Behörde war auch, dass das Bauvorhaben nicht dem ländlichen Charakter der Region entsprechen würde. Es sieht also so aus, als müsse Brown-Forman, der Muttergesellschaft von Glendronach, nach neuen Bauplätzen für Lagerhäuser suchen.